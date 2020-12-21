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أخبار|نيجيريا

إطلاق سراح 3 لبنانيين اختطفهم قراصنة في نيجيريا

(شترستوك)
(شترستوك)
21/12/2020

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الاثنين إطلاق سراح 3 من مواطنيها، اختطفهم قراصنة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلال عملهم على متن باخرة تنقل بضائع قبالة سواحل نيجيريا.

وقال بيان للخارجية، إن سفيرهم لدى نيجيريا حسام دياب أبلغ الوزارة بأن الخاطفين أطلقوا سراح اللبنانيين الثلاثة، وأنهم بصحة جيدة، وسيعودون إلى بلدهم فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت بيروت اختطاف قراصنة باخرة لبنانية قرب سواحل نيجيريا، قبل أن يُطلق سراحها واثنين من البحارين الكاميرونيين اللذين كانا على متنها، في حين ظل 8 بحارة قيد الاختطاف، بينهم اللبنانيون الثلاثة المُفرج عنهم اليوم.

بدورها، نقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، حينها عن مصادر لم تسمها، قولها إن من بين البحارة المختطفين اثنين من المصريين، أحدهما مهندس والآخر ضابط بحري.

وأضافت أن الباخرة تعرضت لاختطاف على يد قراصنة، خلال نقلها للبضائع من مدينة أبوجا عاصمة نيجيريا إلى الكاميرون.

ووفق المصادر فإن بقية المختطفين لم تُعرف جنسياتهم بعد.​​​​​​​

المصدر : وكالة الأناضول

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