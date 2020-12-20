مقتل 3 أطفال بانفجار قنبلة مهملة في العاصمة الإثيوبية

قالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية إن 3 أطفال قتلوا اليوم، في انفجار قنبلة مهملة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأضافت الوكالة أن الانفجار وقع في منطقة ليديتا بالقرب من وسط العاصمة، وأدى إلى مقتل 3 مشردين وإصابة 5 آخرين، وذكر المصدر نفسه أن الشرطة كثّفت وجودها في المكان وأن التحقيقات جارية بشأن الانفجار، "وسيتم إعلام الرأي العام فور الانتهاء منها".

وأوضحت شرطة أديس أبابا في بيان لها أن الانفجار وقع في الساعة السادسة من صباح اليوم، وذلك عندما عثرت مجموعة من الأطفال على جسم غريب في ساحة خلفية لمسجد "سليط" غرب العاصمة، والذي اتضح لاحقا أنه قنبلة يدوية.

ويأتي الانفجار عقب أيام من انتهاء حملة شنها الجيش الإثيوبي على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إذ أعلنت أديس أبابا في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي انتهاء الحملة العسكرية بالسيطرة على كامل الإقليم بعد 3 أسابيع من الاشتباكات بين الطرفين.

ولا توجد أي مؤشرات على وجود صلة بين انفجار اليوم، والاشتباكات التي وقعت في إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، والحدودي مع السودان وإريتريا.