برّره بـ"الخطأ غير المقصود".. مصطلح جديد من المبعوث الأممي يثير حفيظة المعارضة السورية

قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، نصر الحريري، إن مصطلح "العدالة التصالحية"، الذي تحدث عنه المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قبل أيام إضاعة لحقوق السوريين، وشرعنة لجرائم النظام السوري.

وأضاف الحريري في كلمة مصورة بثها الائتلاف على موقعه الإلكتروني، أن مهام المبعوث الدولي محددة ببيان جنيف والقرار الدولي رقم (٢٢٥٤) لتحقيق الانتقال السياسي في سورية، وأنه لا يحق له الاجتهاد بما يعارض هذا الإطار، على حد تعبيره.

وكان الائتلاف الوطني السوري اتهم المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بالخروج عن القرارات الأممية، في العملية السياسية التي يسير بها حاليا، في إطار اللجنة الدستورية السورية.

وجاء الاتهام بعد إثارة بيدرسون حفيظة المعارضة السورية، باستخدامه مصطلح جديد، وهو "العدالة التصالحية" خلال إحاطة قدمها الأربعاء الماضي بمجلس الأمن الدولي.

وقال يبدرسون حول التطورات السياسية والإنسانية إن بعض أعضاء اللجنة الدستورية من وفد المجتمع المدني طالبوا خلال اجتماعات اللجنة الدستورية الأخيرة بتطبيق مبدأ "العدالة التصالحية" في سورية.

رئيس الائتلاف السوري المعارض نصر الحريري (الجزيرة)

وتساءل الحريري في كلمته "من أين جاءت العدالة التصالحية، لا سيما أن مفرداتنا تقول، ومنذ سنوات، إننا بحاجة لعملية سياسية شاملة فيها عملية عدالة انتقالية".

وأضاف أنه لم يتم تناول هذا المصطلح من أي شخص في منصات المعارضة، مطالبا الأمم المتحدة بأن تبيّن مصدر ذلك المصطلح.

وأشار رئيس الائتلاف إلى أن العملية السياسية الخاصة بسورية تمضي فيما وصفه بـ"الطريق المنحرف"، مؤكدا أنه لا يوجد حل سياسي في المدى القريب؛ بسبب دعم روسيا المطلق لنظام الأسد.

ونبه من وصول العملية السياسية في سوريا إلى طريق مسدود، وقال "إذا استمرت العملية السياسية على هذا الحال ستسير إلى نهايتها بشكل لا إرادي".

واعتبر أن طرح مصطلح "العدالة التصالحية" هو شرعنة لنظام الأسد، وإضاعة لحقوق السوريين، وهذا خروج صريح عن قرار مجلس الأمن وبيان جنيف.

خطأ غير مقصود

وبعد ما أثاره مصطلح بيدرسون الجديد من ردود فعل رافضة من المعارضة السورية، أصدر مكتبه بيانا توضيحيا برر فيه الأمر بأنه نتيجة "خطأ فني غير مقصود".

وقال بيدرسون في بيانه الجمعة "في الإحاطة المقدمة لمجلس الأمن في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أدى خطأ فني غير مقصود إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط (يقصد ممثلو المجتمع المدني) على أنهم طرحوا نقاطا خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بالعدالة التصالحية".

واستدرك بالقول "لكنهم لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة أو الشفوية".

وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا أن البيان الذي أشارت إليه إحاطته في مجلس الأمن لم يذكر سوى "العدالة التعويضية" في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية.

واللجنة الدستورية شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي (٢٢٥٤)، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وعقدت لجنة الصياغة بدورها 4 جولات حتى اليوم لم تسفر عن أي تقدم؛ بسبب عدم جدية النظام في المناقشات، وفق المعارضة السورية.