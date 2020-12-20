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افتتح أول حضانة يهودية وتفقّد "حمام الطهارة".. حاخام إسرائيل يصلّي في الإمارات لسلامة العائلة الحاكمة

حاخام إسرائيل يصلّي في دبي لسلامة العائلة الإماراتية الحاكمة (حساب إسرائيل بالعربية)
حاخام إسرائيل يصلّي في دبي لسلامة العائلة الإماراتية الحاكمة (حساب إسرائيل بالعربية)
20/12/2020

دشّن الحاخام الإسرائيلي الأكبر، يتسحاق يوسف، أول حضانة لأطفال الجالية اليهودية في الإمارات، وقاد صلاة يهودية خاصة من أجل سلامة العائلة الحاكمة فيها، وفق إعلام عبري.

ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية، اليوم الأحد، صورا من زيارة "يوسف" وهو الحاخام الأكبر لدى السفارديم (اليهود المتدينين الشرقيين)، لأول بلد عربي، وافتتاحه أول حضانة لأطفال الجالية اليهودية، في دبي.

في سياق متصل، ذكر موفد موقع "كيكار هشبات" (ساحة السبت) العبري، المقرب من جمهور المستوطنين، تفاصيل زيارة الحاخام الأكبر للإمارات.

ووصل "يوسف" دبي الخميس الماضي بدعوة من الجالية اليهودية هناك، وفق المصدر ذاته.

وقد دشن، يوم الجمعة، في دبي مبنى جديدا لـ "دراسة التوراة"، بعدما أصبح المكان الحالي ضيقًا ولا يستوعب جميع الأطفال، بحسب الموقع العبري.

زيارة حاخام إسرائيل الأكبر إلى الإمارات (حساب إسرائيل بالعربية)

وأشار موقع "كيكار هشبات" إلى أن الحاخام تفقد أيضاً الموقع المحدد لإقامة "حمام الطهارة" أو "ميكفا طاهارا"، وهو خزان مياه، بحسب اليهودية يؤدي الانغماس فيه إلى الطهارة التعبدية، بالإضافة إلى استخدامه لتطهير الأواني والأدوات المشتراة من غير اليهود، كما تستخدمه المرأة للطهارة من "الدورة الشهرية".

وسيكون الحمام المذكور هو الأول في دول الخليج.

ومساء أمس السبت، بدأ الحاخام في كتابة أول مخطوطة توراة في الإمارات، وقاد صلاة خاصة لسلامة العائلة الحاكمة الإماراتية وجميع مواطني الإمارات، وفق الموقع الإسرائيلي.

لقاءات رسمية

ويجري الحاخام "يوسف"، الأحد، سلسلة لقاءات في العاصمة أبو ظبي مع وزراء التسامح والثقافة والصحة الإماراتيين.

وتتركز المحادثات حول تنظيم الأنشطة الدينية للجالية اليهودية في الإمارات، بما في ذلك إقامة "حمام الطهارة" ومقبرة لليهود.

ومن المقرر أن يفتتح الحاخام في أبو ظبي وفق تقرير سابق لصحيفة "إسرائيل اليوم"، نشرته الجمعة، معبدا يهوديا جديدا.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، يعيش في الإمارات نحو 3 آلاف يهودي يتركز معظمهم في دبي وأبو ظبي.

وكانت إسرائيل والإمارات قد وقعتا، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المصدر : الجزيرة + الأناضول + الصحافة الإسرائيلية

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