إسرائيل تعتزم فتح سفارة لها في البحرين وحديث عن تبادل تجاري بأكثر من 200 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي اليوم الأربعاء أنه سيزور العاصمة البحرينة المنامة قريبا لتدشين سفارة لإسرائيل، وذلك في الوقت الذي تستضيف فيه تل أبيب وفدا من الدولة الخليجية لتوطيد العلاقات التي تأسست حديثا بين الطرفين.

وقد التقى أشكنازي صباح اليوم مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني الذي يزور إسرائيل حاليا على رأس وفد كبير، ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن أشكنازي القول إن "كل زيارة هي خطوة أخرى باتجاه مستقبل أفضل لأطفالنا وللمنطقة".

كما استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوزير البحريني، وقال نتنياهو خلال اللقاء "أعرف أننا أبرمنا اتفاقيات عدة ولا تزال هناك اتفاقيات أخرى ستأتي لاحقا، لكن الشيء الأهم من ذلك هو الإدراك بأن السلام الذي يجمع بين شعبينا هو سلام حقيقي، سلام سيعود علينا بالفوائد الاقتصادية التي كان يستحيل مجرد تخيلها قبل بضعة أشهر".

وفي السياق، قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية إن إسرائيل تتوقع تجارة غير عسكرية مع البحرين بقيمة 220 مليون دولار عام 2021.

وخلال لقاء مع نتنياهو بالقدس، قال الزياني "ثمة فرصة ذهبية لدفع هذا الأمر قدما وليس في المجالات التجارية فحسب، بل وفي المجالات الثقافية والرياضية والتبادلية والسياحية أيضا".

وتشير التوقعات التجارية لوزارة الاقتصاد إلى نمو الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين من الألماس والمعادن، وزيادة واردات النفط والألومنيوم من البحرين.

وطبعت البحرين والإمارات العلاقات مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول في اتفاق برعاية أميركية.