بعدما اتهمها وزير الخارجية الأميركي.. ترامب يبرّئ روسيا ويقلل من خطورة الهجوم السيبراني

قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت من خطورة الاختراق السيبراني الذي تعرضت له مؤسسات فدرالية حساسة بالولايات المتحدة، مشككا في اتهام روسيا بالمسؤولية عنه، وذلك بعد ساعات من اتهام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو موسكو بالوقوف وراء الاختراق.

وغرّد ترامب قائلا "الاختراق الإلكتروني تم تضخيمه كثيرا في الإعلام الكاذب، وقد تم إعلامي وكل شيء تحت السيطرة"، وشكك الرئيس الأميركي في اتهام مسؤولين أميركيين لموسكو بالتورط في تنفيذ هذا الهجوم، وقال إن "وسائل الإعلام تتهم روسيا كلما حدث شيء لأسباب مالية غالبا".

وجاء أول تعليق من ترامب على الهجوم الإلكتروني بعد ساعات قليلة من توجيه وزير الخارجية الأميركي بومبيو الاتهام لروسيا بالمسؤولية عن الاختراق السيبراني الذي وصفه بالواسع والمعقد.

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of….

وأضاف بومبيو -في برنامج "ذا مارك ليفين شو" (The Mark Levin Show)- إن الهجمات الإلكترونية الواسعة "كانت كبيرة للغاية، وأعتقد أنه يمكننا الآن أن نقول بشكل واضح جدا إن الروس انخرطوا في هذا النشاط".

في المقابل، تحدّث الرئيس ترامب عن احتمال وقوف الصين وراء الهجوم الإلكتروني الواسع، وقال في تغريدة "الإعلام يعاند في مناقشة احتمال أن تكون الصين وراء الاختراق الإلكتروني، وقد تكون كذلك".

وتعاكس تصريحات ترامب المقللة من خطورة الهجوم السيبراني تصريحات مسؤولين حكوميين وخبراء أميركيين، قالوا إن القرصنة التي تعرضت لها وزارات الخارجية والطاقة والأمن الداخلي والخزانة، ربما تكون من أكبر الهجمات السيبرانية في التاريخ الأميركي.

وردا على تصريحات ترامب، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف إن تغريدة ترامب "خيانة فاضحة للأمن القومي الأميركي"، مضيفا أن ما قاله "كأنه كتب في مقر الكرملين".

Another day, another scandalous betrayal of our national security by this president.

Another dishonest tweet that sounds like it could have been written in the Kremlin.

Another obsequious display towards Putin.

And yet another reason that Trump can’t leave office fast enough. https://t.co/ILNh3KnfbT

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) December 19, 2020