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بيزنس إنسايدر: ترامب هدد بأنه لن يغادر البيت الأبيض في يوم التنصيب

دونالد ترامب يغادر غرفة الإيجاز الصحفي في البيت الأبيض (رويترز)
دونالد ترامب يغادر غرفة الإيجاز الصحفي في البيت الأبيض (رويترز)
18/12/2020

يقال إن الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته ينكر خسارته في الانتخابات وأخبر بعض مستشاريه أنه لن يغادر البيت الأبيض في يوم التنصيب، وفقا لشبكة "سي إن إن" (CNN) الإخبارية الأميركية.

ووفقا لتقرير "سي إن إن"، الذي نشر يوم الأربعاء، فإن قلة يعتقدون أن ترامب سيمضي في تهديداته بالجلوس في البيت الأبيض. وقال أحد المستشارين للشبكة الإخبارية "إنه يعيش نوبة غضب شديدة. سيغادر، لكنه يظهر غضبه الشديد".

وعلق موقع "بيزنس إنسايدر" (Business Insider) الذي نقل الخبر عن "سي إن إن" بأنه قد مر ما يقرب من 6 أسابيع منذ أن أصبح فوز الرئيس المنتخب جو بايدن واضحا، ومع ذلك لم يعترف ترامب بخسارته حتى الآن.

ويضيف الموقع أن ترامب يواصل ترويج الادعاء بأن بايدن سرق الانتخابات باحتيال واسع النطاق على الناخبين، "وهي نظرية حتى المدعي العام المنتهية ولايته مؤخرا قال إنها غير مدعومة بالأدلة".

ونقل تقرير "سي إن إن" عن مستشارين، أن ترامب بدأ يتقبل خسارته الشهر الماضي، لكنه غيّر رأيه بعد ذلك، ويبدو أنه يعتقد حقا أن الانتخابات سرقت منه.

وقال أحد مستشاريه للشبكة، "لقد تلقى الكثير من المعلومات المضللة لدرجة أنني أعتقد أنه يعتقد بالفعل أن الانتخابات سرقت منه".

وقالت مصادر عدة تحدثت لـ"سي إن إن"، إن ترامب أوضح لموظفيه أنه لا يريد التحدث عما إذا كان سيحضر حفل تنصيب بايدن. وقال أشخاص مقربون منه للشبكة إنهم يعتقدون أنه من غير المرجح أنه سيغادر.

وقد تواصل موقع "بيزنس إنسايدر" مع البيت الأبيض للتعليق على تقرير "سي إن إن"، لكنه لم يتلقَّ ردا فوريا يوم الخميس، كما رفض البيت الأبيض التعليق للشبكة.

المصدر : الصحافة الأميركية

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