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بالفيديو.. متظاهرون فلسطينيون يسقطون طائرة مسيرة إسرائيلية شمالي الضفة

لحظة سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية بحجارة متظاهرين فلسطينيين (مواقع التواصل)
لحظة سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية بحجارة متظاهرين فلسطينيين (مواقع التواصل)
18/12/2020

تمكن متظاهرون فلسطينيون شمالي الضفة الغربية اليوم الجمعة من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي عن طريق قذفها بالحجارة، وقال جيش الاحتلال في بيان إن جنوده التقطوا الطائرة المحطمة، وإنه لا خوف من تسرب أي معلومات تقنية بشأنها.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم عقب انتهاء صلاة الجمعة، وذلك عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان في البلدة الواقعة شرقي مدينة قلقيلية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الطائرة المسيرة كانت تلقي قنابل الغاز على المشاركين بالمسيرة، وأضافت أن متظاهرين فلسطينيين أسقطوا الطائرة بعدما قذفوها بالحجارة، وبعد وقت قصير قام الجيش الإسرائيلي بالتقاطها.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط الطائرة، وقد سيطر المتظاهرون عليها وقاموا بتحطميها والدوس عليها، وإلقائها باتجاه جنود الاحتلال.

وأثار إسقاط الطائرة فرحة في صفوف المتظاهرين، في حين هرع جنود الاحتلال إلى منطقة سقوطها، وجرى إرسال تعزيزات عسكرية، وشرعوا بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت بكثافة.

ويشهد الجمعة من كل أسبوع مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية، أبرزها كفر قدوم.

المصدر : خدمة سند + وكالة الأناضول

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