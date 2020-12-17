كورونا.. إصابة ماكرون تدخل مسؤولين أوروبيين للحجر وبايدن وبنس يأخذان التطعيم لتعزيز الثقة به

دخل عدد من المسؤولين الفرنسيين والأوروبيين حجرا صحيا طوعيا اليوم الخميس عقب الإعلان عن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد، في حين سيحصل كل من الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ومايك بنس نائب الرئيس المنصرف على اللقاح المضاد للفيروس بشكل علني لتعزيز الثقة الشعبية فيه.

وقال مكتب ماكرون اليوم إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا، مما أدى لبدء حملة تتبع ورصد استهدفت عددا من قادة دول الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الذين التقوا به الأيام القليلة الماضية.

وأضاف مكتب الرئيس أن كل زيارات ماكرون ألغيت بما في ذلك زيارة إلى لبنان يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الحالي. ولم يفصح عن تفاصيل تتعلق بحالة الرئيس الصحية أو الأعراض التي ظهرت عليه.

وحضر ماكرون قمة أوروبية الأسبوع الماضي التقى خلالها بعدد من زعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة ميزانية التكتل وملف التغير المناخي والخلافات مع تركيا.

وقال مكتب بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي لوكالة رويترز اليوم إن فحوصها لفيروس كورونا أظهرت خلوها من المرض.

وعقب الإعلان عن إصابة ماكرون، قال مكتب رئيس الوزراء جان كاستيكس إنه سيعزل أيضا نفسه بعد أن خالط الرئيس خلال الأيام القليلة الماضية رغم أن نتيجة فحصه جاءت سلبية.

كما يخضع زعماء الأحزاب السياسية بالجمعية الوطنية (البرلمان) للعزل الصحي الذاتي أيضا، إذ تناولوا الغداء مع ماكرون في وقت سابق هذا الأسبوع.

وفي سياق متصل، قال مدير الصحة العامة في فرنسا جيروم سالمون اليوم إن البلاد سجلت 18 ألفا و254 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية، وكانت السلطات الصحية أعلنت أمس الأربعاء عن أعلى زيادة في الحالات منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتسبب المرض في 59 ألفا و361 وفاة حتى يوم أمس.

زعماء أوروبيون

وفي إسبانيا، قال مكتب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اليوم إنه أوقف جميع الأنشطة العامة وسيخضع للحجر الصحي حتى 24 من الشهر الحالي، وذلك عقب لقائه ماكرون، وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بدأ عزلا ذاتيا كإجراء احترازي عقب مخالطته ماكرون الأيام القليلة الماضية.

🔴ورط #ماكرون قادة أوروبا الذين التقاهم مؤخراً قبل إعلان إصابته بفيروس #كورونا!في قمة الاتحاد الأوروبي ومجموعة OECD-رؤوساء وزراء ألمانيا-هولندا-ايطاليا إسبانيا-البرتغال والرئيس السيسي!#Macron met heads of state, leaders before positive #COVID test Reuters https://t.co/tuqaXutNhG — عبدالله الشايجي (@docshayji) December 17, 2020

وفي البرتغال، قال مكتب رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إن الأخير ألغى كل رحلاته الرسمية ويقبع حاليا في عزل ذاتي بعد أقل من 24 ساعة من لقائه بماكرون، رغم عدم ظهور أي أعراض عليه، وإنه ينتظر حاليا نتيجة فحص خضع له اليوم.

وذكرت وكالة رويترز أن رئيس منظمة التعاون والتنمية أنجيل غوريا صرح، في تغريدة على حسابه في تويتر، بأنه دخل في حجر صحي وسيجري فحص كورونا بعدما كان له لقاء قبل أيام بالرئيس الفرنسي.

وذكر مراسل الجزيرة في باريس أن كزافييه بيتل رئيس وزراء لوكسمبورغ دخل بدوره في الحجر الصحي بعد مخالطته ماكرون الأيام القليلة الماضية.

وتشهد دول أوروبا في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس المستجد، وهو ما دفع سلطات عدد من الدول إلى تشديد الإجراءات الاحترازية للسيطرة على الوضع الوبائي، فقد دخلت ألمانيا مرحلة إعادة الإغلاق أمس الأربعاء، مع إغلاق كل الأعمال غير الأساسية والمدارس. ومن المقرر مبدئيا أن تسري هذه الإجراءات حتى 10 يناير/كانون الثاني المقبل، وسجلت البلاد أمس عددا قياسيا من الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ أكثر من 30 ألفا، وفق أرقام معهد روبرت كوخ (The Robert Koch Institute) الصادرة الخميس، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

بايدن وبنس

من ناحية أخرى، أفادت "سي إن إن" (CNN) الأميركية بأن الرئيس المنتخب جو بايدن سيحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا مطلع الأسبوع المقبل. وذكرت الشبكة أن بايدن يخطط لأخذ اللقاح بمكان عام، ونقلت عن مصادر "مطلعة" أن التأخير كان بسبب الإجراءات اللوجستية للتطعيم في مكان عام.

وكان بايدن ونائبته كامالا هاريس عقدا قبل أيام اجتماعا عبر الإنترنت مع أكثر من 30 حاكما للولايات الأميركية، ركز على تداعيات جائحة كورونا. وخلال الاجتماع الذي شارك فيه فريق بايدن المكلف بمكافحة فيروس كورونا، أشار الرئيس المنتخب إلى أن أولوياته بشأن التصدي للجائحة، خلال أول 100 يوم من إدارته، ستركز على 3 محاور: التلقيح، والتركيز على ارتداء الكمامات، وإعادة فتح المدارس.

بنس (يمين) سيحصل على لقاح كورونا غدا والرئيس المنتخب بايدن مطلع الأسبوع المقبل (رويترز)

وأخبر بايدن حكام الولايات أنه يريد العمل معهم في "مهمة شاقة" تتمثل في تقديم لقاحات آمنة ومجانية، وأضاف أنه سيطلب تهيئة أجواء تسمح بإعادة فتح المدارس مع انتهاء أول مئة يوم من تسلمه الحكم.

وأشارت وكالة رويترز (Reuters) إلى أن مايك بنس نائب الرئيس الحالي وزوجته كارين سيحصلان على اللقاح المضاد للفيروس أمام الملأ غدا.

ترامب

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيحصل على التطعيم عندما يقرر فريقه الطبي أن ذلك هو الخيار الأفضل، وكان ترامب قد أصيب بالفيروس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في ذروة الحملة الانتخابية، ونقل لمتابعة العلاج في مستشفى عسكري قريب من العاصمة واشنطن.

ويأتي قرار بايدن وبنس أخذ اللقاح بشكل علاني في ظل شكوك فئة من الأميركيين بشأن اللقاح وتداعياته على صحة الإنسان، ففي استطلاع رأي لرويترز ومؤسسة أبسوس (Ipsos) عبر 61% فقط من الأميركيين عن استعدادهم لتلقي اللقاح، وقد أجري الاستطلاع بين 2 و8 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وأحصت الولايات المتحدة، وهي أكثر دول العالم تضررا من الجائحة، أمس الأربعاء وفاة أكثر من 3784 شخصا، وإصابة أكثر من 250 ألفا آخرين بالفيروس خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز (Johns Hopkins University).