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وسط سجال بين الجمهوريين والديمقراطيين.. بايدن يعد بحكومة تاريخية وترامب يدعو حزبه لتعلم "القتال"

بايدن قال إن إدارته ستمثل الولايات المتحدة أكثر من أي حكومة سابقة (غيتي)
بايدن قال إن إدارته ستمثل الولايات المتحدة أكثر من أي حكومة سابقة (غيتي)
17/12/2020

تعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بتقديم حكومة تاريخية تعكس تنوع الولايات المتحدة، وبينما دعا الجمهوريون إلى دور أكبر للكونغرس لإعادة الثقة في النظام الانتخابي؛ رد الديمقراطيون بأن مواصلة التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية تهدد الأمن القومي الأميركي.

ودعا رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري رون جونسون إلى مواصلة مراقبة أمن الانتخابات في الكونغرس القادم من أجل استعادة الثقة في نزاهة نظام التصويت.

وقال "إن فحص المخالفات في انتخابات 2020 سيكون آخر تحقيق أقوده، وآخر جلسة استماع أترأسها، لكن مراقبة أمن الانتخابات يجب أن تستمر في الكونغرس القادم، لأنه يجب علينا استعادة الثقة في نزاهة نظام التصويت لدينا".

في المقابل، اعتبر السيناتور الديمقراطي غاري بيترز أن تغذية ما وصفها بالادعاءات الكاذبة بشأن تزوير الانتخابات تهدد الأمن القومي الأميركي، وتزعزع استقرار علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها، وتهدد مستقبل الديمقراطية الأميركية بشكل خطير.

تعيينات جديدة

وفي الأثناء، قال بايدن إن إدارته ستمثل الولايات المتحدة أكثر من أي حكومة سابقة، مؤكدا -أثناء تقديم مرشحه لمنصب وزير المواصلات بيت بودجج- أن التحديات التي تواجه البلاد ستكون على عاتق حكومته.

وأضاف "ستكون حكومة بايدن وهاريس تاريخية، وتعكس تنوع الولايات المتحدة، كما أنها تجمع بين الأفضل، وتفتح الأبواب وتكسر الحواجز وتتمتع بالكفاءة".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن الرئيس المنتخب سيرشح جينا مكارثي، المديرة السابقة لوكالة حماية البيئة في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، لدور جديد للإشراف على تنسيق سياسة المناخ المحلية في البيت الأبيض.

وفي حال موافقة الكونغرس على ترشيحها، ستقود مكارثي جهودا لعدة وكالات لتنسيق سياسة التغير المناخي الداخلية، وسيكون عملها مناظرا لعمل جون كيري الذي عيّنه بايدن مبعوثا خاصة لتغير المناخ.

وضمن التعيينات المرتقبة أيضا، قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إنه من المتوقع أن يختار بايدن حاكمة ولاية ميشيغان السابقة جنيفر غرانهولم لمنصب وزيرة الطاقة في إدارته.

ومن المنتظر أيضا أن يرشح بايدن عضو مجلس النواب عن ولاية نيومكسيكو ديب هالاند لمنصب وزير الداخلية.

ترامب انتقد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لإقراره بفوز جو بايدن (الأناضول)

ترامب ينتقد

في غضون ذلك، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل؛ لإقراره بفوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

وقال ترامب -في تغريدة على تويتر- إن الاعتراف بفوز بايدن سابق لأوانه، وإن على الحزب الجمهوري أن "يتعلم القتال"، وأضاف أن الشعب غاضب.

وكان ماكونيل هنأ -في كلمة بمجلس الشيوخ- الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على الفوز، كما دعا أعضاء المجلس الجمهوريين إلى عدم الانجرار وراء دعوات جمهورية في مجلس النواب للاعتراض على نتيجة تصويت المجمع الانتخابي التي أكدت فوز بايدن بالرئاسة.

وفي سياق متصل، قال المدير السابق لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركي كريستوفر كريبس للكونغرس خلال جلسة استماع الأربعاء إن الانتخابات الأميركية التي أجريت كانت أكثر الانتخابات أمانا في تاريخ البلاد.

وقال كريبس "بينما تكون الانتخابات في بعض الأحيان فوضوية، كانت هذه انتخابات آمنة، ولا شك لدي في ذلك". وكان ترامب أقال كريبس بعد أن طعن علنا في مزاعم الرئيس بتزوير الانتخابات.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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