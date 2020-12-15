بعد أن أقره المجمع الانتخابي رئيسا لأميركا.. بوتين يهنئ بايدن ويخاطبه: مستعد للتواصل معك

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بانتصاره في الانتخابات، وذلك بعد فوز بايدن في تصويت المجمع الانتخابي.

وكان الكرملين قال إنه سينتظر النتائج الرسمية للانتخابات قبل التعليق على ما أفضت إليه، رغم أن دولا أخرى هنأت بايدن بفوزه في الأيام التي أعقبت انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله -في بيان مخاطبا بايدن- "من جهتي أنا مستعد للتفاعل والتواصل معك".

وأضاف الكرملين "تمنى بوتين للرئيس المنتخب كل التوفيق، وعبر عن ثقته في أن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تتحملان مسؤولية خاصة عن الأمن والاستقرار في العالم، يمكن أن تساعدا -رغم خلافاتهما- في حل العديد من المشكلات والتحديات التي تواجه العالم".

وفي وقت سابق أمس الاثنين، صادق المجمع الانتخابي الأميركي رسميا على المرشح الديمقراطي​​​​​​​ جو بايدن، ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة.

وحصل بايدن على 306 من أصوات المجمع الانتخابي؛ ليفوز رسميا بمنصب الرئاسة.

وكان أعضاء المجمع الانتخابي في الولايات المتأرجحة منحوا أصواتهم لجو بايدن ونائبته كمالا هاريس، قبل أن تكتمل العملية، ويصوت المجمع الانتخابي بالكامل، ويسدل الستار فعليا على العملية، في خطوة تسبق اعتماد الكونغرس انتخاب الرئيس الأميركي ونائبه في السادس من الشهر المقبل.

ويمنح أعضاء المجمع الانتخابي بكل ولاية أصواتهم للمرشح الفائز بأغلب الأصوات الشعبية في الانتخابات التي جرت في الثالث من الشهر الماضي.

وكان بايدن يحتاج إلى 270 صوتا فقط للفوز بالانتخابات، ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة.