لم يكشف عن اسمه.. نتنياهو يختار رئيسا جديدا للموساد

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرّر تعيين نائب رئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) رئيسا للجهاز، ولم يتحدد الموعد الذي ستصادق فيه الحكومة الإسرائيلية على التعيين الجديد.

ولم يتم الكشف عن هوية الرئيس الجديد لأسباب أمنية، واكتفت هيئة البث بالقول إنه يحمل الرمز "د" وسيخلف الرئيس الحالي يوسي كوهين، الذي تسلم مهامه في العام 2016 ومن المقرر أن يحال للتقاعد قريبا.

وفي الأشهر الماضية برز دور كوهين في اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، وقد زار هذه الدول وعقد اتفاقيات أمنية معها.

ولإسرائيل جهازا مخابرات، الأول يعمل في الخارج، وهو الموساد، وهو يحمل رسميا اسم "معهد الاستطلاع والمهام الخاصة"، وتقول تقارير إنه مسؤول عن عمليات اغتيال قادة فلسطينيين وعرب في الخارج.

أما الجهاز الثاني فهو الأمن العام (الشاباك) ويختص بالشؤون الداخلية، بالإضافة إلى منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة.