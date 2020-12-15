روحاني: على الجهات التي تسعى لإلحاق الهزيمة بإيران عبر العقوبات أن تتراجع عن هذه السياسة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده انتصرت في حرب اقتصادية غير متكافئة، وإن من فرض عليها الحظر والعقوبات سيغادر البيت الأبيض قريبا، داعيا الجهات التي تسعى لإلحاق الهزيمة بطهران عبر العقوبات إلى أن تتراجع عن هذه السياسة.

وأضاف روحاني خلال جلسة لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يدرك قط حقيقة ظروف إيران وقدراتها، وأنه تصرف بناء على الأوهام، وبالتالي فإن إخفاقات البيت الأبيض في مواجهة إيران بعد عامين ونصف العام من الحرب الاقتصادية الشاملة وفشل سياساته الدولية مؤشران واضحان على هزيمته في الانتخابات الأخيرة.

وتابع "إذا كانت الحرب الاقتصادية قد تركت بعض الآثار السلبية على الوضع المعيشي للمواطنين، فإننا اليوم نشاهد أن الذين فرضوا الحظر لتدمير الاقتصاد الإيراني في وقت قصير يغادرون البيت الأبيض في وقت يقف فيه الشعب الإيراني صامدا منتصرا في حرب اقتصادية غير متكافئة".

ودعا الرئيس روحاني الجهات التي تسعى لإلحاق الهزيمة بإيران عبر العقوبات إلى أن تتراجع عن هذه السياسة وتدرك أنها سياسة خاطئة وفاشلة.

من جانب آخر، تطرق الرئيس روحاني إلى ميزانية العام الإيراني الجديد الذي يبدأ يوم 21 مارس/آذار القادم، وقال إن معيار تدوين هذه الميزانية أخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية للبلاد وواقع ما يجري على الساحة الدولية، إضافة إلى التحليل الدقيق للبيانات المتعلقة بالأرصدة الداخلية والإنفاق الخارجي.

وأضاف أن برامج الحكومة خلال هذه الفترة استهدفت معالجة ما أفرزته الحرب الاقتصادية، وما سببه انتشار فيروس كورونا على بعض الفئات من المجتمع.

وخلال فترة رئاسته، وبعد 3 أعوام على إبرامه، أعلن ترامب يوم 8 مايو/أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران وفرض سلسلة من العقوبات طالت العديد من القطاعات الإيرانية بذريعة أن الاتفاق كان "سيئا ومعيبا في جوهره"، لكنه أعلن استعداده للتفاوض على اتفاق جديد، وهو ما رفضته طهران.