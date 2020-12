العائدون من الإمارات.. "قنبلة كورونا" التي تثير قلق إسرائيل

أعرب مسؤولون صحيون إسرائيليون كبار عن قلقهم من عودة المسافرين الموجودين حاليًا في الإمارات العربية المتحدة، وذلك لارتفاع احتمال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد المنتشر فيها، وعدم مراعاة القواعد والإجراءات المعتمدة للوقاية منه.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس الأحد عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هؤلاء الزائرين سيكونون بمنزلة "قنبلة موقوتة" في حال عودتهم حاملين للفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل "لا تزال مترددة في إضافة حليفها الجديد إلى قائمة الدول (الحمر) ذات معدلات الإصابة المرتفعة".

وأوضحت أن قرار حذف دولة الإمارات من القائمة جاء بعدما أعرب مسؤولون حكوميون، بمن فيهم رؤساء وزارة الخارجية، عن قلقهم من أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالعلاقات الناشئة بين البلدين.

