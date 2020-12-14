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أخبار|عراق

الجيش العراقي يعلن قتل 42 من تنظيم الدولة في الموصل

انتشار سابق لبعض وحدات الجيش العراقي جنوب الموصل (الجزيرة)
انتشار سابق لبعض وحدات الجيش العراقي جنوب الموصل (الجزيرة)
14/12/2020

أعلن الجيش العراقي مقتل 42 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية خلال مداهمة على مدى يومين بمساندة طائرات التحالف الدولي في محافظة نينوى (شمالي البلاد). جاء ذلك في بيان صادر عن اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وقال رسول إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب شنت حملة مداهمة باسم السيل الجارف لملاحقة فلول التنظيم في منطقة عين الجحيش (جنوبي نينوى)، بناء على توجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأضاف أن القوات خاضت اشتباكات مسلحة على مدى يومين مع فلول التنظيم، وأسفرت عن مقتل 42 عنصرا بينهم قادة في التنظيم بنينوى.

وأوضح أن العملية شنت بإسناد جوي من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي، بدون تفاصيل عن عدد القوات المشاركة أو انتهاء الحملة من عدمه.

ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول التنظيم بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، خصوصا ما يسمى مثلث الموت بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).

وأعلن العراق في 10 ديسمبر/كانون الأول 2017 تحقيق النصر على تنظيم الدولة باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، وقد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات في فترات متباينة.

المصدر : وكالات

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