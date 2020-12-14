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اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي.. الاشتباه بتجسس قراصنة روس على وزارة الخزانة الأميركية

الهجوم الإلكتروني على وزارة الخزانة الأميركية كان عالي المستوى (رويترز)
الهجوم الإلكتروني على وزارة الخزانة الأميركية كان عالي المستوى (رويترز)
14/12/2020

قالت قناة "فوكس نيوز" (Fox News) الأميركية إن البيت الأبيض أكّد تعرّض وزارة الخزانة (وزارة المالية) لهجوم إلكتروني عالي المستوى مدعوم من حكومة أجنبية، وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington post) أن قراصنة تابعين للحكومة الروسية هم المسؤولون عن الهجوم الذي استهدف وزارتي الخزانة والتجارة ووكالات حكومية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن الهجوم الإلكتروني كان خطيرا لدرجة أنه دفع أعضاء مجلس الأمن القومي الأميركي لعقد اجتماع طارئ أول أمس السبت في البيت الأبيض، ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المجلس جون أوليوت قوله إن الحكومة تتخذ الخطوات اللازمة لمعالجة الموضوع.

وأضافت "واشنطن بوست" أن القراصنة نجحوا في الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الداخلية في وزارة الخزانة ووكالة فدرالية مسؤولة عن تحديد سياسة الإنترنت والاتصالات، في حين يُحقق مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) في العملية التي قالت الصحيفة إن منفذيها يعملون لصالح الاستخبارات الخارجية الروسية.

وأضافت الصحيفة أن هذه المجموعة مسؤولة أيضا عن هجوم إلكتروني تعرّضت له وزارة الخارجية والبيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وأشارت الصحيفة إلى مجموعة تدعى "إيه بي تي 29" (APT29)، وهي التي تقف أيضا وراء الهجمات التي استهدفت المرشحة الديمقراطي للرئاسة في عام 2016 هيلاري كلينتون.

أداة اختراق

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن 3 مصادر مطلعة أن هناك مخاوف داخل أجهزة الاستخبارات من أن المتسللين الذين استهدفوا وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات بوزارة التجارة، استخدموا أداة مشابهة لاختراق وكالات حكومية أخرى.

وقال مصدر مطلع -طلب عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مصرح له بالتحدث للصحافة- إن المتسللين "متطورون للغاية"، وتمكنوا من خداع ضوابط التحقق لمنصة مايكروسوفت.

ولا يزال النطاق الكامل للاختراق غير واضح. وقالت المصادر الثلاثة المطلعة إن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، وتشارك فيه مجموعة من الوكالات الفدرالية، منها مكتب التحقيقات الفدرالي.

وكانت شركة "فاير آي" (FireEye) الأميركية لأمن المعلوماتية أقرّت الثلاثاء الماضي بتعرضها لقرصنة بالغة التعقيد تشتبه بوقوف حكومة أجنبية وراءها، وغالبا ما يستنجد الزبائن بهذه الشركة العملاقة عند تعرضهم لهجمات إلكترونية، وتربط الشركة صفقات مع الحكومة وشركات تجارية.

المصدر : واشنطن بوست + وكالات

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