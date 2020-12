مظاهرة لأنصاره بواشنطن.. ترامب عقب خسارته دعاوى الطعون الانتخابية: المعركة بدأت للتو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المعركة بدأت للتو فقط، وذلك في سلسلة تغريدات تعليقا على قرار المحكمة الأميركية العليا رفض دعوى إبطال نتائج الانتخابات الرئاسية في 4 ولايات متأرجحة. بينما تظاهر أنصار ترامب في العاصمة واشنطن مطالبين بولاية ثانية له، مرددين شعارات تزوير الانتخابات التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.

ونشر ترامب سلسلة من التغريدات المتلاحقة على حسابه في تويتر، تعليقا على قرار المحكمة العليا الرافض لدعوى إبطال نتائج الانتخابات في 4 ولايات (بنسلفانيا وميشيغان وجورجيا وويسكونسن)، وانتقد قرار المحكمة قائلا إنها خذلته، وإنها "تفتقر للحكمة والشجاعة".

وقضت أكثر من 50 من المحاكم الفدرالية ومحاكم الولايات الأميركية بسلامة فوز بايدن على ترامب في الانتخابات، رافضة بذلك الدعاوى التي رفعها الفريق القانوني لترامب.

واختُتم الأمر برفض المحكمة الأميركية العليا -وهي أعلى محكمة في البلاد- أول أمس الجمعة، دعوى قضائية كبيرة أقامها المدعي العام في ولاية تكساس كين باكستون، وأيدها ترامب و17 ولاية أخرى، وهي تطلب إلغاء نتائج الانتخابات-التي أجريت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني- في 4 ولايات.

ورفض ترامب الاعتراف بهزيمته مدعيا -دون دليل- أن تزويرا واسعا حرمه من الفوز، ولا سيما التصويت عبر البريد الذي كان إقبال الناخبين الأميركيين عليه قياسيا مخافة الإصابة بفيروس كورونا، وكان أغلب الأصوات عبر البريد لصالح المرشح الديمقراطي بايدن.

وغرد ترامب 5 مرات خلال ساعتين صباح أمس السبت، مؤكدا أن المحكمة العليا خذلته، وأنه مقتنع بسرقة الانتخابات منه. كما طالب الرئيسُ وزيرَ العدل وليام بار بكشف كل ما لديه عن عمليات التزوير الانتخابية، وخلص إلى القول "معركتنا بدأت الآن".

WE HAVE JUST BEGUN TO FIGHT!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020