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احتجاجا على منحه للسيسي.. صحفي إيطالي يقرّر إعادة وسام جوقة الشرف لفرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي (الأوروبية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي (الأوروبية)
13/12/2020

أعلن الصحفي والكاتب الإيطالي كورادو أوجاس الأحد أنه سيعيد وسام جوقة الشرف -الذي حصل عليه سابقا- لفرنسا، احتجاجا على منحه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكتب أوجاس في رسالة إلى صحيفة "لا ريبوبليكا" اليسارية الإيطالية ستنشر في عددها الصادر الاثنين "سأذهب إلى السفارة الفرنسية لإعادة وسام جوقة الشرف. وهي لفتة جدّية بقدر ما هي رمزية، وكنت لأقول عاطفية. أشعر بأنني مدين بها بسبب رابطي العاطفي العميق مع فرنسا"، وهي بلد والده.

وأضاف أوجاس الذي حصل على هذا الوسام عام 2007، "برأيي، لم يكن ينبغي للرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون أن يمنح وسام جوقة الشرف لرئيس دولة أصبح شريكا لمجرمين فظيعين. أقول هذا ليس فقط إحياء لذكرى جوليو ريجيني، بل أيضا لفرنسا، للأهمية التي لا يزال يمثلها هذا الوسام".

وفي يناير/كانون الثاني 2016، خطف مجهولون الطالب الإيطالي جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاما، وعثر على جثته مشوهة بعد أيام قليلة في ضواحي القاهرة، وقد تسببت هذه القضية في توتير العلاقات بين مصر وإيطاليا، إذ اتهمت روما السلطات المصرية بعدم التعاون وحتى بتضليل محققين إيطاليين.

واستدعت روما -التي شعرت بالغضب- سفيرها لدى مصر مؤقتا، وهي تستعد لمحاكمة 4 شرطيين مصريين بينهم ضابط رفيع، على خلفية قضية مقتل ريجيني.

وقدّم ماكرون أرفع وسام فرنسي إلى السيسي خلال زيارته الرسمية لباريس قبل أيام، وقد أثار هذا الأمر إدانة المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب قمع الحريات في بلده، وانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإيطالية

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