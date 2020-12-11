من قائمة تضم ترامب وفاوتشي.. "تايم" تمنح بايدن وهاريس لقب شخصية العام

حصل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس على لقب "شخصية العام" 2020، الذي تمنحه مجلة "تايم".

ونشرت مجلة "تايم" (Time) النتيجة على موقعها الإلكتروني تزامنا مع الإعلان عن فوز الثنائي بايدن وهاريس بالجائزة.

وقالت المجلة -في لمحة عن بايدن وهاريس- إن اختيار نائب الرئيس السابق ورفيقته كسر حاجز النوع الاجتماعي والعرق.

وأضافت المجلة -معلقة على فوزهما- أن أميركا "اشترت ما كانا يبيعانه"، حيث حصدا ما يصل إلى 81 مليون صوت، وهو أكبر عدد أصوات في تاريخ انتخابات الرئاسة.

وتفوّق بايدن على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بنحو 7 ملايين صوت. وقالت المجلة إنها اختارتهما من قائمة متأهلين للتصفيات النهائية، شملت ترامب أيضا.

وتم اختيار جو بايدن -الذي سيتم تنصيبه رئيسا رقم 46 للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل- وكامالا هاريس على ثلاثة منافسين آخرين بلغوا النهائيات.

والمنافسون هم: دونالد ترامب، والحركة المناهضة لعدم المساواة العرقية -التي اندلعت بسبب وفاة جورج فلويد في أواخر مايو/أيار الماضي في مينيابوليس- والطبيب أنطوني فاوتشي ومعه المسعفون الطبيون الأكثر عرضة لفيروس كورونا المستجد.

صورة اختارتها رويترز كأفضل صور لعام 2020 تظهر بايدن (وسط) وعلى يمينه هاريس احتفالا بفوزهما بالانتخابات (رويترز)

أصغر شخصية

وفي 2019، اختارت المجلة الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ، وكانت في سن 16 عاما، لتصبح أصغر شخصية تنال هذا اللقب، الذي تمنحه المجلة منذ عام 1927.

وأظهر غلاف المجلة صورة لجو بايدن (78 عاما) وكامالا هاريس (56 عاما) تحت عنوان "تغيير تاريخ أميركا".

وكتبت المجلة "من أجل تغيير تاريخ أميركا وإظهار أن قوى التعاطف أكبر من قوى الانقسام، ولتقديم رؤية للشفاء في عالم حزين، فإن جو بايدن وكامالا هاريس هما شخصية عام 2020".

يذكر أن كامالا ديفي هاريس ابنة مهاجرين: أم هندية وأب من جامايكا، جاءت إلى البيت الأبيض بعد 55 عاما من إلغاء قوانين حرمت الأميركيين من أصل أفريقي من حق التصويت.