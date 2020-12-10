ديمقراطيو مجلس الشيوخ يفشلون بمنع صفقة أسلحة للإمارات وسيناتور بارز يحذر من سباق تسلح

فشل أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الديمقراطي أمس، الأربعاء، في سعيهم منع صفقة بيع مقاتلات "إف-35" (F-35) المتطورة وطائرات مسيرة لدولة الإمارات، فيما حذر سيناتور ديمقراطي بارز من أن إقرار الصفقة الضخمة لفائدة أبو ظبي سيطلق سباق تسلح في المنطقة.

وصوت أغلب أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، برفض تشريع تقدم به الديمقراطيون لمنع عقد صفقة السلاح الضخمة بين واشنطن وأبو ظبي، والتي تعد ثاني أكبر عملية بيع طائرات مسيرة لدولة واحدة، وصوّت أعضاء المجلس بـ50 صوتا مقابل 46 ضد قرار يمنع بيع طائرات "ريبر" (Reaper) المسيرة للإمارات.

وفي تصويت آخر، أحبط مجلس الشيوخ مسعى لعرقلة بيع مقاتلات "إف-35" (F-35) للإمارات، إذ أيد الصفقة 49 عضوا في المجلس، وعارضها 47 عضوا.

فيتو ترامب

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت في وقت سابق أمس، الأربعاء، إشعارا رسميا بنيتها نقض التشريعين إذا أقرهما مجلسا الكونغرس، النواب والشيوخ، وقال البيت الأبيض في بيان إن المبيعات تدعم بشكل مباشر السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وأهداف الأمن القومي الأميركي عبر "تمكين الإمارات من ردع السلوك العدواني والتهديدات الإيرانية المتزايدة"، وذلك بعد إبرام اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل قبل أشهر.

وتبلغ قيمة الصفقة 23 مليار دولار، وتشمل 50 طائرة "إف-35″، فضلا عن طائرات "ريبر" المسيرة الهجومية، وما يزيد على 14 ألفا من القنابل والذخائر.

وقال منتقدون إن إدارة ترامب وافقت على صفقة السلاح مع الإمارات على عجل، وبدون أن تقدم ضمانات كافية على ألا تقع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ، أو تزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، كما انتقد بعض أعضاء مجلس الشيوخ دولة الإمارات لتورطها في حرب اليمن، والتي تسببت في أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق ما ذكرته الأمم المتحدة.

بالمقابل، قال السيناتور الجمهوري روي بلانت إن بيع الأسلحة إلى الإمارات يدعم خلق وظائف للأميركيين، ويتيح "تعزيزا لأصدقائنا الذين يواجهون معنا أعداء مشتركين، ويعملون بشكل مباشر لتحريك بلادهم ومنطقتهم في اتجاه أفضل بكثير".

ويقضي القانون الأميركي بقيام الكونغرس بمراجعة صفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء تصويت على مشروعات قرارات برفض تلك الصفقات.

ولكن لكي تصبح قرارات الرفض واجبة النفاذ، يتعين إقرارها في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون ومجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون، وأن تحصل مشاريع القرارات على أغلبية الثلثين في كلا المجلسين؛ لكي تنجو من الفيتو الرئاسي، الذي يتمتع به ترامب.

مينينديز: هل نعتقد حقا أنه يمكننا بيع هذه الأسلحة للإمارات فقط بدون أن تطرق دول أخرى أبوابنا؟ (رويترز)

سباق تسلح

وحذر بوب مينينديز زعيم الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ من أن الموافقة على صفقة السلاح الضخمة مع الإمارات ستطلق سباق تسلح متطور للغاية، وقال في كلمته في مجلس الشيوخ أمس، الأربعاء، "هل نعتقد حقا أنه يمكننا بيع هذا فقط للإمارات العربية المتحدة، بدون أن تطرق تلك الدول الأخرى أبوابنا، وتبدأ سباق تسلح متطورا للغاية؟". وأضاف مينينديز أن قطر، وهي حليفة الولايات المتحدة، تضغط بالفعل من أجل شراء طائرات "إف-35".

من ناحية أخرى، جادل السيناتور الديمقراطي في مبرر تمرير الصفقة لدعم الإمارات في مواجهة التهديدات الإيرانية، وقال إنه موافق على أن إيران تشكل خطرا؛ لكنه أضاف "ما يزال يتعين علينا أن نفهم بالضبط ما هو التهديد العسكري الذي ستتصدى له طائرات إف-35 والطائرات المسيرة" في المواجهة مع إيران.

كما أعرب مينينديز عن قلقه إزاء اكتشاف شحنات أسلحة إماراتية إلى ليبيا، التي تمزقها الحرب، والخاضعة لحظر أسلحة تفرضه الأمم المتحدة.

وفي السياق نفسه، انضم السيناتور الجمهوري راند بول إلى الديمقراطيين في موقفهم من صفقة الأسلحة، وقال "هل تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية إذا أساءت الإمارات استخدام هذه الأسلحة المتطورة للغاية؟"، وأضاف السيناتور الجمهوري "هل يمكننا الوثوق بأن أشخاصا شاركوا في حملة قصف لمدنيين في اليمن، سيتصرفون بحكمة أكبر في المستقبل؟"، في إشارة إلى السلطات الإماراتية.

وكانت صفقة مقاتلات إف-35، أو ما تسمى مقاتلات الشبح، قد ألقت بظلالها على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، إذ أعلنت تل أبيب بعد فترة قصيرة من توقيع الاتفاق في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي معارضتها بيع واشنطن هذه المقاتلات إلى دول أخرى في الشرق الأوسط؛ للحفاظ على تفوقها العسكري النوعي، غير أنها تراجعت عن موقفها، وقالت إنها لا تعارض هذه الصفقة.