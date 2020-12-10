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تضم وزراء من "الانتقالي الجنوبي".. توافق على تشكيل حكومة يمنية جديدة خلال أسبوع

10/12/2020

أعلن التحالف السعودي الإماراتي عن استكمال الترتيبات اللازمة في اليمن لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وقال إن الإعلان عن الحكومة سيتم فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.

وقالت مصادر يمنية خاصة للجزيرة إن لجنة عسكرية تضم ضباطا سعوديين وصلت إلى مدينة شَقرة بمحافظة أبين جنوبي اليمن، للإشراف على تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

ووُقّع الاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وينص على تقاسم السلطة في جنوب اليمن، لكن بنوده لم تنفذ.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في التحالف، أنه "تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرا، ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية".

وأضاف أنه سيتمّ الإعلان عن الحكومة المشكلة "فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري في غضون أسبوع"، مشيرا إلى أن ذلك يشمل "فصل القوات العسكرية في أبين وتحريكها إلى الجبهات ومن العاصمة عدن لخارج المحافظة".

وأوضح أن مراقبين عسكريين من التحالف سيشرفون "ابتداء من اليوم الخميس" على عملية إعادة توزيع القوات، في حين تحدثت مصادر موالية للحكومة عن "اشتباكات محدودة" بين الطرفين في أبين.

يذكر أنه في أواخر يوليو/تموز الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية في الجنوب وتعهد بتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة مع الحكومة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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