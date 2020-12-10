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التقى وزير خارجية قطر بالدوحة.. لودريان: معركتنا ضد الإرهاب وليست ضد المسلمين

جان إيف لودريان قال إن تصريحات المسؤولين الفرنسيين بشأن الإسلام أسيء فهمها (الفرنسية)
جان إيف لودريان قال إن تصريحات المسؤولين الفرنسيين بشأن الإسلام أسيء فهمها (الفرنسية)
10/12/2020

دعا وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى ضرورة مكافحة خطاب الإرهاب والتطرّف والعنف، والوقوف أمام كل أشكاله بحزم من قبل الجميع.

وقال وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان بالعاصمة القطرية الدوحة، إن المباحثات تناولت أيضا تطورات المنطقة، بما في ذلك أزمة الخليج وملفا لبنان وليبيا.

وأضاف "شددنا على قضية مكافحة الإرهاب وضرورة البعد عن النظرة السطحية للظاهرة"، مطالبا بـ"الوقوف بحزم أمام كل أشكال الخطاب العنصري، وضرورة معالجة أسباب التطرف والإرهاب".

من جهته، قال لودريان إن ما سماها "حملة التشويه التي تعرّضت لها فرنسا، والتأويل لتصريحات المسؤولين الفرنسيين من أجل تحريف مواقفها، لن تثنيها ولن تقلل من جهودها لمكافحة التطرف والإرهاب الذي يضرب في كل مكان من العالم".

وأضاف أن فرنسا "كانت ضحية لهجمة إرهابية بشعة مؤخرا، وقطر عبرت عن تضامنها مع الشعب الفرنسي ونحن نشكرهم على موقفهم هذا".

وتابع "ذكرت بأن مواقفنا وتصريحاتنا جرى تحريفها واستغلالها في إطار حملة تشويه فرنسا، وذكرت هنا أيضا أن هذه التصريحات ربما أسيء فهمها من قبل بعض المؤمنين وبنية صادقة والذين صُدموا في معتقداتهم".

وقال لودريان "نحن نكن احتراما عميقا للإسلام، والمسلمون جزء لا يتجزأ من المجتمع الفرنسي وتاريخ هذا البلد، ويعيشون في ظل حماية القانون، أما معركتنا فهي ضد الإرهاب والتطرف الذي يضرب في كل مكان".

حوار إستراتيجي

من جانب آخر، بحثت حكومة دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب -في حوارهما الإستراتيجي الثالث- تقييم حالة البرامج والمشاريع والأنشطة التي تمولها دولة قطر في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد الجانبان -في بيان مشترك- شراكتهما القوية في مكافحة الإرهاب، وتبادلا وجهات النظر بشأن الأولويات الإستراتيجية للعام المقبل.

كما أعربا عن التزامهما بمواصلة التعاون في تنفيذ البرامج الرئيسية، بما في ذلك منع سفر الإرهابيين، ودعم ضحايا الإرهاب، وأمن الرياضة وتعزيز قيمها كأداة لمنع التطرف والعنف.

المصدر : الجزيرة

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