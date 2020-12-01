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مصائب قوم عند قوم فوائد.. شاهد- هكذا يعيد المفقودون والمختطفون الحياة للصحافة الورقية في الموصل

1/12/2020

تعتمد الكثير من الصحف في العراق على التمويل الذاتي من خلال الإعلانات التي تدر أموالا لها، لا سيما إعلانات البحث والتحري عن المفقودين والمختطفين.

وينشر الآلاف من ذوي المفقودين والمختطفين إعلاناتهم في الصحف باعتبارها مستندا وثائقيا معتمدا لدى المحاكم العراقية قبل البدء بترويج معاملات الفقدان للحصول على تعويض، وتخصيص راتب لذوي الشهداء والمفقودين.

وتصل تكلفة الإعلان الواحد إلى 35 ألف دينار عراقي أو ما يعادل (30 دولارا)، وهي مبالغ ساعدت بعض الصحف على استمرار عملها حتى في ظل جائحة كورونا.

المصدر : الجزيرة

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