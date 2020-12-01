البث الحي
أخبار|لبنان

تتضمن إنشاء صندوق مالي.. خطة دولية لإعادة إعمار بيروت تقدر كلفتها بـ2.5 مليار دولار

الرئيس عون رحب بخطة عمل دولية لإعادة إعمار بيروت (رويترز)
الرئيس عون رحب بخطة عمل دولية لإعادة إعمار بيروت (رويترز)
1/12/2020

رحب الرئيس اللبناني ميشال عون الثلاثاء بخطة عمل دولية لإعادة إعمار ما تضرر بعد انفجار مرفأ بيروت ومساعدة المتضررين، وتتضمن إنشاء صندوق مالي لهذا الغرض.

جاء ذلك في اجتماعه مع سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، ونجاة رشدي نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها.

وقال بيان للرئاسة اللبنانية إن المسؤولين الدوليين أطلعوا عون على خطة عمل لإعادة إعمار الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس/آب الماضي، والتي تأتي تحت عنوان "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار للبنان".

وأعدت الإطار الجهات الثلاث: البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وقدرت تكلفته بـ2.5 مليار دولار.

ولفت البيان إلى أن عون حدد الأولوية في إصلاح المساكن والمدارس والمستشفيات وتوفير الخدمات الضرورية للمجتمع.

التدقيق المالي

وفي السياق، اعتبر عون أن التدقيق المالي الجنائي لعمليات مصرف لبنان سيتحقق من إنفاق الميزانية المخصصة للإطار بشكل صحيح.

والتدقيق الجنائي هو تدقيق محاسبي للتأكد من أن العمليات المالية التي أجرتها جهة ما تمت في الإطار السليم دون أي مخالفات، وهو أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لاستعادة الثقة في مصرف لبنان.

من جهته، قال كومار إن الإطار يفترض استحداث صندوق مالي جديد لتسهيل تمويل لبنان من أجل تحقيق الإصلاح والإنماء، متوقعا إطلاقه في مؤتمر باريس لدعم لبنان غدا الأربعاء.

ويهدف الإطار إلى إعادة إعمار مرفأ بيروت ومحيطه والمواقع الأثرية والتراثية، وتقديم دعم لخمسة آلاف مؤسسة صغيرة، وسيتم تمويله من قبل مانحين دوليين.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني"، الذي سيترأسه عبر الفيديو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.‎

يذكر أن مجلس الوزراء اللبناني وافق يوم 21 يوليو/تموز الماضي على الاستعانة بشركة "فاريز ومارسال" (Alvarez & Marsal) للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في عمليات مصرف لبنان، لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي طلبتها، كي تباشر التدقيق الجنائي في علميات المصرف بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

اعتقال أم في السويد حبست ابنها مدة 28 عاما

تم اكتشاف الابن البالغ من العمر 41 عاما في مبنى سكني صغير في حي هانينغ المتواضع في ضواحي ستوكهولم (الفرنسية)

لماذا فشلت التجربة السويدية في التصدي لكورونا؟ و3 أسئلة أخرى

بعد تصويت الكنيست على حل نفسه.. إسرائيل تتجه لانتخابات رابعة في ظل أزمة بالائتلاف الحاكم

إسرائيل تقترب من إجراء انتخابات مبكرة ستكون الرابعة في غضون عامين (رويترز)

لوفيغارو: لبنان.. المبادرة الفرنسية في طريق مسدود

الرئيس اللبناني عون (يمين) مستقبلا نظيره الفرنسي ماكرون خلال زيارة سابقة لبيروت (الأناضول)
الأكثر قراءة

تكنولوجيا القناصة الآليين.. هكذا اصطادت العالم النووي الإيراني

قدمت شركة كونغسبيرغ ومقرها النرويج حوالي 20 ألف نظام عن بعد يدعم الرشاشات (كونغسبيرغ)

مصادر خليجية للجزيرة نت: الساعات القادمة قد تشهد انفراجا للأزمة الخليجية

جولة كوشنر (يسار) في المنطقة تتضمن لقاء مع أمير قطر (الصحافة القطرية)

معتد ومغتصب.. لاعبة إسبانية رفضت الوقوف دقيقة صمت لتحية مارادونا فتلقّت تهديدات بالقتل

باولا دابينا جلست على الأرض وأدارت ظهرها (مواقع التواصل)

"أرض الميعاد".. لماذا تختلف مذكرات أوباما عن مذكرات الرؤساء المعتادة؟