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وصفه بالفاسد والبغيض.. وزير داخلية أوروبي يستقيل بعد مهاجمته بايدن

مارت هيلمي ينتمي لحزب إكري اليميني الشعبوي (رويترز)
مارت هيلمي ينتمي لحزب إكري اليميني الشعبوي (رويترز)
9/11/2020

قال وزير الداخلية الإستوني مارت هيلمي اليوم إنه سيستقيل بعدما وصف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وابنه هانتر بالفاسدين خلال مقابلة إذاعية أمس الأحد، وقد أثار تصريح هيلمي انتقادات شديدة من كبار مسؤولي البلاد.

وصرح هيلمي بأن "الدولة العميقة ساعدت بايدن على الفوز في الانتخابات"، واصفا إياه "بالبغيض والفساد"، دون أن يقدم أدلة تعزز اتهامه.

وينتمي الوزير هيلمي إلى حزب إكري اليميني الشعبوي، وهو عضو في التحالف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء جوري راتاس، وإستونيا عضوة في حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) والاتحاد الأوروبي، وهي تعتمد على مساعدات من الولايات المتحدة لتقوية أمنها في مواجهة روسيا.

وقال هيلمي في تصريحات لوسائل الإعلام إنه متشبث بما قاله عن بايدن، ولكنه يقدم استقالته للمحافظة على التحالف الحكومي، غير أنه أضاف "لا أحد بمقدوره تكميم فمي".

وكان ابن مارتن هيلمي -وهو وزير للمالية- قد شكك في مصداقية الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقال أمس الأحد إنه جرى تزويرها.

تصريحات منددة

وقد أدان رئيس الوزراء الإستوني والرئيسة الإستونية كيرستي كاليولايد تصريحات هيلمي الأب والابن.

وقالت كاليولايد في بيان صدر أمس إن هذه التصريحات "هجوم على الديمقراطية والأمن في إستونيا"، مضيفة أن "كلمات السياسي لها وزن، واليوم قرر وزيران من جمهورية إستونيا استغلال وزن كلماتهما بالهجوم على حليفنا الرئيسي".

وقال وزير الدفاع الإستوني يوري لويك في بيان إن أقوال مارت هيلمي "تقوض أمن البلاد وتهدد بالإضرار بالعلاقات الإستونية الأميركية".

ودعا حزب الإصلاح المعارض في إستونيا إلى إخراج حزب إكري من التحالف الحكومي، وأضاف زعيم حزب الإصلاح كاجا كالاس في تغريدة "ستظل سمعة إستونيا مهددة طالما استمر وجود إكري ضمن التحالف الحكومي".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتهم مرات عديدة جو بايدن وابنه هانتر بممارسات فاسدة في أوكرانيا والصين، غير أن بايدن وصف اتهامات ترامب بالمزيفة والفاقدة للمصداقية.

المصدر : وكالات

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