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مقتل 11 شخصا في بغداد على يد مسلحين.. هل عاد تنظيم الدولة لتنفيذ عمليات بالعاصمة؟

جانب من مواجهة سابقة بين القوات العراقية وتنظيم الدولة في الموصل (رويترز)
جانب من مواجهة سابقة بين القوات العراقية وتنظيم الدولة في الموصل (رويترز)
9/11/2020

أفادت الشرطة العراقية ومصادر طبية اليوم بأن ما لا يقل عن 11 شخصا قتلوا في هجوم لمسلحين على موقع للجيش العراقي غرب العاصمة بغداد، كما أصيب 8 آخرون.

وأضافت المصادر أن المسلحين هاجموا في 4 سيارات الموقع في حي الرضوانية بالقنابل اليدوية والأسلحة الآلية.

وقالت مصادر بالشرطة إن قوات الجيش والشرطة بدأت عملية بحث عن المهاجمين للقضاء عليهم.

ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فإن أصابع الاتهام وُجهت إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان العراق قد أعلن قبل 3 سنوات "انتصاره" على تنظيم الدولة، لكنّ التنظيم لا يزال يمتلك خلايا سرية، ولا سيّما في الحزام الزراعي الكبير لبغداد حيث تقع الرضوانية التي كانت مسرحا لهجوم الليلة الماضية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني عراقي أن "عناصر من تنظيم الدولة هاجموا برج المراقبة، وقتلوا 5 من الحشد العشائري و6 أشخاص من المنطقة أتوا للمساعدة في صدّ الهجوم".

وأكد مصدر طبي هذه الحصيلة، مضيفا أن 8 جرحى نقلوا أيضا إلى أحد مستشفيات بغداد.

وفي وقت لاحق صباح اليوم، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مقتل 4 أشخاص إثر هجوم شنه مسلحون على حاجز أمني، غربي العاصمة بغداد.

ووفق بيان خلية الإعلام التابعة للوزارة، هاجم 4 مسلحين في ساعة متأخرة من مساء الأحد، نقطة أمنية لقوات الصحوة في قرية البلاسمة بمنطقة الرضوانية.

وأوضح البيان أن "الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين"، دون توضيح ما إذا كانوا مدنيين أم عناصر أمنية.

و"الصحوات" قوات عشائرية موالية للحكومة العراقية في مكافحة التنظميات الإرهابية.

ومنذ مطلع العام الجاري، كثّفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول تنظيم الدولة، بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، ولا سيما في "مثلث الموت" بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمالا) وديالى (شرقا).

واجتاح تنظيم الدولة صيف عام 2014 ثلث مساحة العراق، قبل أن تشن بغداد حملة مضادة بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركا، استعادت خلالها أراضيها تدريجيا مع نهاية عام 2017.

إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

المصدر : وكالات

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