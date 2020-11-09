كورونا.. عدد المصابين بأميركا يتجاوز 10 ملايين ورئيس أوكرانيا يلتحق بهم

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم من أن العالم قد يكون سئم مواجهة فيروس كورونا المستجد، إلا أن الجائحة لم تسأم من العالم، فيما أصبحت الولايات المتحدة أول دولة بالعالم يتجاوز عدد المصابين فيها 10 ملايين، وقد التحق اليوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقائمة قادة العالم المصابين بالمرض المستجد.

وقال غيبريسوس -المحجور بسبب مخالطته مصابا بالفيروس- خلال الجمعية العامة السنوية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف إنه من الحيوي أن يعتمد الناس على ما يوفره العلم من نصائح، وألا يحيدوا نظرهم عن الفيروس.

ونبه المدير العام لمنظمة الصحة إلى أن الفيروس -الذي ظهر لأول مرة في الصين آخر 2019- يستغل الضعف، وقال إن "المرض يستغل الأشخاص الذين يعانون صحة ضعيفة، لكن ليس فقط هذا، بل يستغل انعدام المساواة والانقسام والجهل".

وأضاف غيبريسوس أنه لا يمكن التفاوض مع الجائحة، وهي لا تكترث للخطابات السياسية أو نظريات المؤامرة، معتبرا أن الأمل الوحيد هو العلم والحلول والتضامن.

ورحب المسؤول نفسه بانتخاب الأميركيين جو بايدن رئيسا للبلاد، معربا عن الأمل في أن انتخابه يشير إلى تعاون عالمي أوثق لمحاربة الجائحة.

وجاء حديث مدير عام منظمة الصحة بعد أن قضى الفيروس على أكثر من 1.25 مليون شخص في العالم، وأصاب 50 مليونا آخرين.

اعتبارًا من 9 نوفمبر، تم الإبلاغ عن إجمالي 3،363،473 حالة إصابة ب #كوفيد_19 في شرق المتوسط منذ بداية تفشي المرض.

وحلت دولتان من الإقليم ضمن الدول العشرين الأعلى تسجيلاً للحالات الجديدة على مستوى العالم؛ إيران في المركز العاشر والمغرب في المركز العشرين. pic.twitter.com/8eGZhp5Vbb — WHO EMRO (@WHOEMRO) November 9, 2020

وضع أميركا

وأفاد إحصاء لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة هي أول دولة بالعالم تتجاوز الـ10 ملايين إصابة بالفيروس، مع اجتياح الموجة الثالثة من المرض جميع أنحاء البلاد.

وسجلت أميركا نحو مليون إصابة بالفيروس في الأيام العشرة الماضية، في أعلى معدل إصابات منذ ظهور الجائحة في البلاد، إذ أحصت السلطات الصحية أول أمس السبت وحده أكثر من 131 ألف إصابة جديدة.

ويشير تحليل لوكالة رويترز إلى أن حالات الوفاة المسجلة في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من ألف حالة لليوم الخامس على التوالي يوم السبت، وهو مستوى سجل آخر مرة في منتصف أغسطس/آب الماضي.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس المنتخب بايدن اليوم تشكيل مجلس استشاري مكون من 12 عضوا لمواجهة جائحة كورونا، وسيكلف الفريق بوضع مخطط لاحتواء المرض يجري تنفيذه بمجرد تولي بايدن المنصب رسميا في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

كما أعلنت شركتا "فايزر" (Pfizer) الأميركية و"بيونتيك" (BioNTech) الألمانية اليوم أن لقاحهما التجريبي المضاد للفيروس سجل نسبة فعالية بلغت 90% في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية الجارية حاليا، وهي الأخيرة قبل الحصول على ترخيص من السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة.

وتوقعت الشركتان توفير 50 مليون جرعة من اللقاح في نهاية العام الحالي، قبل الوصول إلى 1.3 مليار جرعة في العام 2021.

الرئيس الأوكراني سيواصل أداء عمله عن بعد عقب إصابته اليوم بفيروس كورونا (الأوروبية)

رئيس أوكرانيا

وفي أوروبا، قال المكتب الرئاسي في أوكرانيا اليوم إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أصيب بفيروس كورونا، مضيفا أنه في حالة جيدة، وسيواصل أداء واجباته عن بعد في ظل العزل الذاتي.

وكان عدد من قادة العالم قد أصيبوا في الشهر الماضي بالفيروس، أبرزهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

من ناحية أخرى، فرضت البرتغال اعتبارا من اليوم حالة الطوارئ الصحية يرافقها حظر تجول في القسم الأكبر من البلاد، وقال رئيس الحكومة أنطونيو كوستا إن "الوسيلة الوحيدة للسيطرة على الجائحة هي تجنب التخالط الاجتماعي".

وتشهد البرتغال على غرار كل أنحاء أوروبا زيادة مقلقة في الإصابات مع ارتفاع وتيرتها اليومية منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي من ألفين إلى 6 آلاف.

كما فرضت رومانيا اليوم حظرا للتجول أثناء الليل، مع لزوم وضع الكمامات في الخارج وحظر الاحتفالات العامة والخاصة، في وقت تقترب البلاد من تسجيل 10 آلاف إصابة يومية جديدة.

وفي المجر، أعلن رئيس الوزراء فيكتور أوربان إغلاقا جزئيا اعتبارا من بعد غد الأربعاء، وستحظر بموجبه التجمعات وتغلق المطاعم وتلغى المناسبات الثقافية، فيما سيصبح حظر التجول ساريا اعتبارا من الساعة الثامنة وحتى الخامسة فجرا.