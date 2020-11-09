توتر يشوب علاقتهما.. الرئيس ترامب يقيل بتغريدة وزير الدفاع إسبر

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم وزير الدفاع مارك إسبر، وعين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب كريستوفر ميلر وزيرا للدفاع بالوكالة، وكان الوزير إسبر قد حضّر رسالة استقالته، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أميركية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "تم إنهاء خدمة مارك إسبر، يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر -مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه بالإجماع) والذي يحظى باحترام واسع- سيكون القائم بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري".

وقالت مراسلة الجزيرة في واشنطن وجد وقفي إن الوزير إسبر لم يكن على علم بقرار إقالته، لأنه تم عن طريق تغريدة لترامب، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الأميركية.

كريستوفر ميلر يصبح خامس وزير دفاع في ادارة ترمب اي بالمعدل كل واحد من الاربعة السابقين استغرقت عهدته اقل من عام. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) November 9, 2020

رسالة إسبر

وأضافت المراسلة أن الوزير إسبر حضّر رسالة استقالته قبل أيام، وعندما سألت وزارة الدفاع عن هذا الأمر ردت بأنه أمر متعارف عليه، وهو أن يحضّر الوزراء في الإدارة الأميركية خطابات استقالاتهم لترك المجال للرئيس المنتخب ليقرر إذا كان سيحتفظ بهم أو سيكلف شخصيات أخرى بمناصبهم.

وتعليقا على قرار ترامب، قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إن إقالة إسبر "تخلق بيئة غير مستقرة بشكل خطير للأمن القومي في الفترة الانتقالية"، في إشارة إلى انتقال السلطة من ترامب إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

يشار إلى أنه وقع توتر في العلاقات بين ترامب والوزير إسبر في يونيو/حزيران الماضي خلال احتجاجات حركة "حياة السود مهمة"، إذ هدد ترامب بإرسال الجيش إلى الشوارع لوقف الاحتجاجات على العنصرية وعنف الشرطة، غير أن إسبر أعلن رفضه إنزال الجيش لقمع الاحتجاجات، وقد كانت هذه بداية تصدع العلاقة بين الرجلين.

#عاجل/غرّد #ترامب معلنا إقالة وزير الدفاع الثاني-مارك اسبر-كان كتب كتاب استقالته قبل يومين- بسبب خلافات منذ مايو وعدم اتفاق بينه والرئيس ترامب-

وشكره على عمله-!

وتعيين كريس ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع فوراً!

التالي مدير #FBI-كريس ويري!

هذا السلوك غير مسبوق بالفترة الانتقالية! pic.twitter.com/ZiiDlKOspi — عبدالله الشايجي (@docshayji) November 9, 2020

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأميركية أنها المرة الأولى في التاريخ المعاصر للولايات المتحدة التي يقيل فيها رئيس أميركي وزيرا للدفاع عقب إجراء الانتخابات الرئاسية، وقبل تسليمه السلطة للرئيس المنتخب.

وسيكون كريستوفر ميلر وزيرا بالوكالة حتى 20 يناير/كانون الثاني المقبل، وهو الخامس الذي يتولى وزارة الدفاع في عهد ترامب بعد الجنرال جيم ماتيس وباتريك شاناهان وقائد البحرية ريتشارد سبنسر الذي تولى المنصب لوقت قصير في انتظار موافقة مجلس الشيوخ على تسمية إسبر في يوليو/تموز 2019.