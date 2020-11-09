فرنسا.. اليساري ميلونشون يعتزم الترشح لرئاسيات 2022

قال الزعيم اليساري الفرنسي جان لوك ميلونشون إنه سيرشح نفسه للرئاسة في 2022 إذا حصل على دعم شعبي كاف لثالث محاولة له للفوز بالرئاسة في فرنسا.

وأوضح ميلونشون في تصريحات له الليلة الماضية أنه سيخوض انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل إذا حصلت عريضة ترشيحه عبر الإنترنت على دعم 150 ألف شخص، وقال إنه يريد أن يكون المواطنون قادرين على تسمية مرشحيهم. مضيفا "أريد أن أسهم في تطلعنا إلى المستقبل مرة أخرى".

وقال ميلونشون لمحطة "تي إف 1" (TF1) التلفزيونية "علينا أن نضيء النور في نهاية النفق للناس، ويمكننا أن نفعل الأمور بشكل مختلف، وأضاف "أنا مستعد للترشح".

ويتزعم ميلونشون معارضة السياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كما أنه من أنصار احتجاجات "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة، وانتقد مرارا طريقة تعامل الحكومة مع تفشي فيروس كورونا في فرنسا، حيث تجاوز عدد الوفيات 40 ألفا يوم السبت الماضي.

وستكون هذه هي المرة الثالثة، التي يترشح فيها الرجل البالغ 69 عاما لمنصب الرئيس. ففي عام 2017، حصل بشكل غير متوقع على 7 ملايين صوت (19.5% من أصوات الناخبين) في الجولة الأولى، وهي نفس النسبة التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012.

على الرغم من أن ذلك لم يكن كافيا لوصوله إلى جولة الإعادة، التي خاضتها في النهاية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان والفائز النهائي الرئيس إيمانويل ماكرون

يذكر أن محكمة في إحدى ضواحي باريس قضت بسجن ميلونشون، العام الماضي، 3 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 9509 دولارات لمقاومته وتخويف قاض ورجل شرطة أثناء تفتيش مكاتب حزبه للاشتباه في ارتكاب مخالفات مالية.

وأضرت الواقعة بمصداقيته، حيث ظهر في مقطع فيديو رد فعله عندما علم أن مقر حزبه يخضع للتفتيش، حيث ظهر وهو يصيح "أنا الجمهورية" أمام ضابط شرطة يحرس الباب، وكان يحاول فتح الباب بالقوة.