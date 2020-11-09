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ضابط يبيع سيارته لدعم جنوده ومتاجر تساعد الموظفين.. تفاعل مجتمعي مع أزمة الرواتب في العراق

العراق يعاني إلى جانب ارتفاع البطالة عدم قدرة الحكومة على توفير رواتب الموظفين (الجزيرة)
العراق يعاني إلى جانب ارتفاع البطالة عدم قدرة الحكومة على توفير رواتب الموظفين (الجزيرة)
9/11/2020

يشهد العراق أزمة خانقة وغضبا شعبيا متصاعدا بسبب تأخُّر صرف رواتب موظفي المؤسسات الحكومية، وفي ظل ارتفاع معدل البطالة وتعطل كبير يشهده القطاع الخاص مع تفشي فيروس كورونا صعّدت الأزمة تأثيرها على العراقيين.

وقام عراقيون بمبادرات إنسانية للتكافل الاجتماعي للتخفيف من حدة الأزمة، ومن أبرزها قيام آمر فوج في الجيش العراقي المقدم الركن علي انهير الحسيناوي ببيع سيارته الشخصية وتوزيع ثمنها على جنوده إثر تأخر الرواتب لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي أول تعليق منه على ذلك، بيّن الحسيناوي على صفحته في الفيسبوك، "أود أن أوضح أن ما نشر عني هذا اليوم في مواقع التواصل، ما هو إلا عمل إنساني بيني وبين رب العالمين وليس لغاية أخرى، لذلك أرجو منكم عدم النشر".

وفي مظهر آخر للتعاون مع الموظفين الذين لم يتسلموا رواتبهم، أعلنت محال بقالة ومراكز تسوق خاصة، البيع بالأجل للموظفين الحكوميين وتأخير السداد حتى تسلم الراتب.

تأكيد برلماني

وفي إطار السعي لمواجهة تأخر الرواتب، أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن المجلس وافق على السماح للحكومة بقرض لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين.

وأكد عضو مجلس النواب أحمد الحاج أن المجلس سيصوت على قانون الاقتراض الداخلي لحل أزمة الرواتب، قائلا "إن إقرار القانون سيتم الخميس المقبل"، مضيفا "لا يبقى للحكومة أي عذر بعدم صرف الرواتب".

وينشغل الرأي العام في العراق على مواقع التواصل الاجتماعي بأزمة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي والذين يتجاوز عددهم 6 ملايين شخص، في وقت شهدت فيه عدة مؤسسات إضرابا عن العمل وتعطيلا للدوام الرسمي.

وعلق الناشط السياسي علي الفتلاوي على حسابه في تويتر، بأن الدولة تُؤَمِّن وتصرف رواتب لأعضاء البرلمان الذين يمتلكون الملايين ويعيشون الرفاهية، بينما تؤخِّر الرواتب على الموظفين الذين لا يمتلكون قوت يومهم.

واعتبر الصحفي جمعة المالكي أن من المعيب في حق الحكومة ويفترض أن لا يحدث مهما كانت الظروف، تأخير رواتب أبناء القوات المسلحة بكل أصنافها ومسمياتها.

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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