حركة "السلام الآن": الاستيطان تضاعف في عهد ترامب

قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية اليوم إن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية، أي منذ عهد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقالت في تقرير "خلال السنوات الأربع التي قضاها ترامب كانت هناك تغييرات بعيدة المدى في الموقف الأميركي بشأن المستوطنات الإسرائيلية، وشجعت على (خطة) الضم".

وأضافت الحركة -التي ترصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية- أن إسرائيل سعت وبتأييد أميركي إلى جعل مخطط الضم أمرا واقعا، وذلك من خلال المستويات العالية من الموافقات على بناء الوحدات الاستيطانية.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية -وفق تصريحات لكبار قادتها- إلى ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.

وفي هذا الصدد، أشارت "السلام الآن" إلى أن عدد المخططات التي تم الترويج لها في المستوطنات تضاعف مرة ونصف المرة مقارنة بالسنوات الأربع السابقة.

وقالت "تمت المصادقة على بناء 26 ألفا و331 وحدة سكنية في المستوطنات في الأعوام الأربعة الأخيرة (2017-2020)، مقابل 10 آلاف و331 وحدة سكنية في الأعوام 2013-2016".

نشاط استيطاني سابق على جانبي الخط الأخضر لشطب حدود 67 (الجزيرة-أرشيف)

تضاعف المناقصات

وأضافت الحركة الإسرائيلية في تقريرها أن عدد المناقصات في المستوطنات تضاعف، حيث تم طرح عطاءات لـ2425 وحدة سكنية في المستوطنات، مقابل 1164 وحدة سكنية في السنوات الأربع التي سبقتها، كما تم تصميم مشاريع البنية التحتية والطرق لإضافة مليون مستوطن آخر.

وأشارت "السلام الآن" إلى أن السنوات الأربع لإدارة ترامب شهدت إخلاء حوالي 6 عائلات فلسطينية في الحي الإسلامي، والشيخ جراح بالقدس الشرقية، مقارنة بأسرة واحدة فقط في سلوان في السنوات الأربع التي سبقتها.

وقالت الحركة إن إدارة ترامب منحت نفوذ الولايات المتحدة الأميركية لفائدة المصالح الضيقة لمجموعة صغيرة ومتطرفة من المستوطنين، وألحقت أضرارا جسيمة بإسرائيل.

وأضافت "نتوقع أن تكون الإدارة القادمة للرئيس المنتخب (جو) بايدن منتبهة للأغلبية الساعية للسلام في إسرائيل ولإعادة الولايات المتحدة إلى وضعها كوسيط بناء لحل الدولتين".