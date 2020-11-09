انتخابات أميركا.. ميركل تدعو بايدن للتعاون لمواجهة المشكلات العالمية وإيران تطلب منه 3 تغييرات

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها ستقف إلى جانب أميركا ورئيسها المنتخب جو بايدن لمواجهة المشكلات العالمية مثل جائحة كورونا والتغير المناخي، فيما طالبت إيران إدارة بايدن بـ3 تغييرات، في حين شددت روسيا على أنها تفضل انتظار النتائج النهائية للانتخابات الأميركية قبل التعليق عليها.

وقالت ميركل -التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام- في تصريح للصحافة إن الرئيس الأميركي المنتخب "يعرف ألمانيا وأوروبا جيدا"، من دون ذكر الرئيس الحالي ترامب الذي لم يزر أبدا ألمانيا طوال السنوات الأربع لرئاسته، وسبق أن وجه انتقادات إلى برلين.

كما رحبت ميركل -وهي أول امرأة تتولى إدارة البلاد وتترك المنصب في العام المقبل- بانتخاب كامالا هاريس أول امرأة تتولى منصب نائبة الرئيس في الولايات المتحدة، ووصفتها بأنها "مصدر الإلهام للكثيرين، وهي نموذج لإمكانات أميركا".

وشددت المستشارة الألمانية -التي تعاملت مع 4 رؤساء أميركيين- على أنه يجب على برلين وواشنطن "تشكيل جبهة مشتركة لمواجهة التحديات الكبيرة في عصرنا، جنبا إلى جنب في مواجهة محنة فيروس كورونا المستجد الصعبة، ومكافحة الاحتباس الحراري وتداعياته العالمية، ومكافحة الإرهاب".

الموقف الإيراني

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن 3 تغييرات مطلوبة من إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن للعودة عن "المسار الخاطئ" في تعامل واشنطن مع طهران.

وحدد المتحدث الإيراني في مؤتمر صحفي المطالب الثلاثة في "تغيير في فكر وذهنية صانعي القرار الأميركيين، وتغيير في الخطاب وطبيعة التخاطب مع العالم والشعب الإيراني، واتخاذ خطوات صحيحة بالعودة عن المسار الخاطئ والتعويض عن الماضي"، في إشارة إلى سياسة إدارة ترامب لممارسة الضغوط القصوى على طهران.

The Wall Street Journal:

(توجد هناك اختلافات عميقة بين ترامب وجو بايدن في السياسة الخارجية لأمريكا، خصوصاً بالتحالف مع السعودية وإيران، لكنهما يتفقان في الحد من انتشار القوات في الشرق الأوسط وأفغانستان).https://t.co/il6aVhs7op — مفتاح (@keymiftah79) November 3, 2020

وأضاف زاده أن بلاده لن تتفاوض من جديد بشأن الاتفاق النووي، وهذا الموقف لا يتغير بتغير الأفراد في واشنطن، وفق تعبيره.

وقال المسؤول الإيراني إن الانتخابات الأميركية تحمل رسالة واضحة لبعض الدول العربية بأنه لا يمكنها الاعتماد على واشنطن في توفير الأمن، وقال إنه على بعض الدول العربية أن تدرك أن التعاون المشترك هو الحل الوحيد لتسوية أزمات المنطقة.

من ناحية أخرى، قال الكرملين اليوم إنه سينتظر النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الأميركية قبل أن يصدر تعليقا عليها، وإنه يأخذ في الاعتبار إعلان الرئيس ترامب تقديم طعون قانونية تتعلق بعملية التصويت.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات صحفية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مرارا على استعداده للعمل مع أي قائد للولايات المتحدة، وأن روسيا تأمل في بناء حوار مع الإدارة الأميركية الجديدة، وإيجاد طريق لتطبيع العلاقات.