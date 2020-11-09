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البحرين تقر مذكرة تفاهم للخدمات الجوية مع إسرائيل

من مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل الشهر الماضي (الأناضول)
من مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل الشهر الماضي (الأناضول)
9/11/2020

أفادت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الاثنين بأن مجلس الوزراء وافق على مذكرة تفاهم مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الخدمات الجوية.

وفوض مجلس الوزراء وزارة المواصلات والاتصالات بالتوقيع على مذكرة التفاهم، فيما أحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية الاتفاقية النهائية المرتبطة بالخدمات الجوية بين البلدين، حسب الوكالة.

ولم تورد الوكالة أي تفاصيل إضافية بشأن مذكرة التفاهم أو الاتفاقية النهائية المتوقع التصديق عليها بين البلدين تنفيذا لاتفاقية تطبيع العلاقات.

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اعتبر أن تطبيع بلاده العلاقات مع إسرائيل إنجاز تاريخي يساهم في دفع عملية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ووقعت البحرين وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بيانا مشتركا لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات بينهما خلال زيارة وفد إسرائيلي أميركي إلى الدولة الخليجية.

المصدر : وكالات

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