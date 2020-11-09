البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

ابنة شقيق ترامب تتوقع تعرض عمها لانهيارات عصبية

ماري ترامب خلال مقابلة عبر الفيديو في بروكلين بنيويورك في أغسطس/آب الماضي (الأوروبية)
ماري ترامب خلال مقابلة عبر الفيديو في بروكلين بنيويورك في أغسطس/آب الماضي (الأوروبية)
9/11/2020

حذرت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أن عمها سيكون عرضة لانهيارات عصبية في الفترة ما بين هزيمته الانتخابية وتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت ماري لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية من أن ترامب "يواجه انهيارات متتالية، خصوصا أنه لم يشهد وضعا مشابها من قبل"، مضيفة أن عمها "لن يقر بالهزيمة ولن يشارك في أنشطة عادية تضمن انتقالا سلميا للسلطة".

كما رجحت ابنة شقيق الرئيس الجمهوري، وهي طبيبة نفسية، أن "يزداد غضب ترامب من أن نتيجة انتخابات الديمقراطيين في غرفتي الكونغرس فاقت التوقعات"، مشيرة إلى أن ذلك يعني أن الناخبين "كانوا يصوتون ضده وليس بالضرورة ضد الحزب الجمهوري، وهو أمر سيضيف كثيرا من الملح إلى جروحه النرجسية".

نسخ من كتاب ماري ترامب "أكثر من اللازم ولا يكفي أبدًا: كيف خلقت عائلتي الرجل الأكثر خطورة للعالم" (الأوروبية-أرشيف)

وتابعت قائلة "هذا ما سيفعله دونالد.. لن يتنازل، والأسوأ هو أنه لن يشارك في الأنشطة العادية التي تضمن انتقالا سلميا، وكل ما لديه الآن هو تحطيم الأشياء، وسيفعل ذلك بطريقة انتقامية".

وتابعت "أنا قلقة بشأن ما سيفعله دونالد في ذلك الوقت للهجوم. سيذهب إلى أبعد ما في وسعه لنزع الشرعية عن الإدارة الجديدة، وبعد ذلك سيمرر العفو الذي سيضعف معنوياتنا، ويوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية".

وقالت ماري ترامب إن عمها "سيظل مسؤولا أيضا عن تعرض الولايات المتحدة لوباء كورونا، وقد يموت مليون أميركي بحلول ذلك الوقت تحت إشرافه".

المعروف أن ماري ترامب من أشد المنتقدين لعمها، ونشرت في وقت سابق من هذا العام كتابا بعنوان "الكثير ولا يكفي أبدا: كيف خلقت عائلتي الرجل الأكثر خطورة في العالم".

وسبق لماري ترامب القول "إن الأطباء النفسيين في أميركا يعرفون ما يعاني منه عمها"، وطالبت جمعية الطب النفسي الأميركية بـ"تخفيف القيود التي تفرضها على أعضائها، والسماح لهم بنشر تشخيصهم لحالة الرئيس النفسية".

المصدر : الصحافة البريطانية

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

حدث في الذاكرة.. عماد أبو صالح تفضحه الكتابة ويتواصل بالقصيدة مع الآخرين

أبو صالح يجعل من حكاية الإنسان العادي والريفي قصيدة شعرية (الجزيرة)

اتفاق قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.. هذا دور تركيا وهذه مكاسبها

تركيا تعتبر الرابح الأكبر بعد أذربيجان من اتفاق وقف النار بقره باغ (وكالة الأنباء الأوروبية)

بعد فوزه.. هل سيكرر بايدن سيناريو أوباما في سحب قوات بلاده من العراق؟

قوات أميركية خلال انتشار سابق لها عام 2016 قرب الموصل (رويترز)

الجنائية الدولية تطالب مصر بتسليم فارين متهمين بجرائم حرب في ليبيا

بن سودا: مصر ملزمة بتسليم كل الفارين من المثول أمام العدالة (وكالات)
الأكثر قراءة

7 أشياء يجب أن تعرفها عن لقاح كورونا الجديد.. وخبران سيئان

أميركا.. ترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة ويجهز ميزانية 2022 والديمقراطيون يضمنون النواب وينتظرون الحسم بالشيوخ

أثناء وجود القنصل الفرنسي.. جرحى إثر هجوم بمقبرة لغير المسلمين في جدة السعودية

صور متداولة للهجوم على مواقع التواصل

بعد وقف القتال.. قوة روسية في ممر لاتشين ووفد تركي يلتقي رئيس أذربيجان ودعوات بأرمينيا للانقلاب