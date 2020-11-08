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بينها إلغاء الحظر الذي فرضه ترامب على دخول مسلمين.. هذه أولى القرارات التي سيتخذها بايدن بمجرد تسلمه السلطة رسميا

بايدن قال إنه فاز بـ74 مليون صوت (رويترز)
بايدن قال إنه فاز بـ74 مليون صوت (رويترز)
8/11/2020
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آخر تحديث
8/11/2020
(مكة المكرمة) 05:30 PM

أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر وصفتها بالمقربة من حملة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بأنه يخطط للتوقيع على سلسلة من الأوامر التنفيذية فور أدائه اليمين الدستورية في الـ20 من يناير/كانون الثاني المقبل.

وذكرت الصحيفة أن بايدن سيعاود الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، كما سيلغي الحظر المفروض على دخول مواطني عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

وذكرت أنه سيعيد العمل ببرنامج الحالمين الذي يسمح لمن دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال بالبقاء في البلاد.

وقالت الصحيفة إن بايدن سيختار غدا الاثنين مجموعة من العلماء للمساعدة في احتواء فيروس كورونا المستجد، بحيث يبدأ تنفيذ ذلك بعد تسلمه منصبه في يناير/كانون الثاني المقبل.

وذكرت واشنطن بوست أن فريق بايدن الانتقالي حصل على تصاريح أمنية مؤقتة، وخضع أفراده للبحث الأمني من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي.

وتعهد بايدن -في خطاب النصر فجر الأحد بتوقيت غرينتش- بتحقيق الوحدة الأميركية في الداخل ورؤية الشعب من منظور وطني بحت، وجعل أميركا محترمة في جميع أنحاء العالم من جديد.

وبدأ بايدن حديثه بالتأكيد على أن الشعب الأميركي "قال كلمته ومنحنا نصرا مؤزرا، نصرا غير مسبوق، 74 مليون صوت".

وقال بايدن إنه لن يألو جهدا في تحقيق وحدة الشعب ورؤية الولايات الأميركية موحدة "لا ولايات زرقاء وأخرى حمراء".

المصدر : الجزيرة + الصحافة الأميركية

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