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قره باغ.. أذربيجان تعلن السيطرة على "شوشي" الإستراتيجية وأرمينيا تقر باحتدام القتال

8/11/2020

أفادت مصادر ميدانية للجزيرة بأن الجيش الأذري دخل اليوم الحدود الإدارية لمدينة شوشي في إقليم ناغورني قره باغ، في حين أقرت أرمينيا بأن القتال يزداد حدة على أطراف المدينة الإستراتيجية.

وتمثل مدينة شوشي أهمية ثقافية وإستراتيجية لكلا الجانبين، وتقع على بعد 15 كيلومترا جنوب ستيباناكيرت عاصمة الإقليم وأكبر مدنه.

وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن قوات بلاده سيطرت على بلدة شوشي، وهو ما وصفه مراقبون بالنصر الإستراتيجي لأذربيجان.

وقال علييف في خطاب متلفز "بكثير من الفخر والسعادة أبلغكم أنه تم تحرير بلدة شوشي".

وكانت وزارة الدفاع الأذرية قالت أمس السبت إن قواتها حققت تقدما في جبهتي فوزولي وجبرائيل بالإقليم، وسيطرت على 16 قرية.

معارك لا تتوقف

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن القتال يزداد حدة على أطراف مدينة شوشي، مشيرة إلى أن المعارك لا تتوقف ليلا ونهارا.

وأضافت أن القوات الأذرية المعززة بعتاد وأفراد إضافيين استطاعت إحراز تقدم.

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الأرميني يقاوم بشكل مستمر، موقعا خسائر في صفوف المهاجمين.

ومنذ بدء أذربيجان العملية العسكرية في 27 سبتمبر/أيلول الماضي ضد أرمينيا تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وأكثر من 200 قرية، فضلا عن تلال إستراتيجية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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