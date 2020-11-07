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واشنطن تخطط لبيع معدات عسكرية للإمارات بقيمة 10 مليارات دولار

طائرة أميركية مسيرة متطورة (رويترز-أرشيف)
طائرة أميركية مسيرة متطورة (رويترز-أرشيف)
7/11/2020

قال مصدر بالكونغرس الأميركي يوم الجمعة إن وزارة الخارجية أرسلت إخطارا غير رسمي للكونغرس بخطط بيع معدات عسكرية للإمارات بقيمة 10 مليارات دولار.

وكشفت رويترز أن المعدات تشمل ذخائر موجهة بدقة وقنابل غير موجهة وصواريخ.

وجاء هذا الإخطار غير الرسمي، والذي أرسل إلى الكونغرس في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بعد أن أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونغرس بأنها تعتزم بيع طائرات مسيرة مسلحة متطورة للإمارات.

وجاء كلا الإخطارين غير الرسميين الأخيرين في أعقاب الإعلان الأسبوع الماضي باحتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" لأبو ظبي.

وتتمتع لجنتا العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والشؤون الخارجية بمجلس النواب -اللتان انتقد أعضاؤهما دور الإمارات في قتل المدنيين باليمن- بالقدرة على منع مبيعات الأسلحة في إطار عملية مراجعة غير رسمية، قبل أن ترسل الخارجية إخطارها الرسمي إلى السلطة التشريعية.

وقال أحد المصادر لرويترز إن الخارجية الأميركية قد تنتظر إخطار الكونغرس رسميا بالبيع بمجرد إطلاع الموظفين والأعضاء على البيع المحتمل، علما بأن الإخطار الرسمي يمنح الكونغرس 30 يوما للاعتراض على أي مبيعات.

يذكر أن الإمارات مهتمة بالحصول على طائرات "إف-35" (الشبح) وقد حصلت على وعد بشرائها بعد تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. وتم تقديم إخطار غير رسمي لبيع 50 طائرة منها في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر : رويترز

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