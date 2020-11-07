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تعهد بحسم ملفات كورونا والاقتصاد والمناخ والعنصرية.. بايدن: سأفوز بالانتخابات وأدعو الأميركيين للتغلب على الغضب

بايدن قال إنه سيفوز بأكثر من 300 صوت بالمجمع الانتخابي (رويترز)
بايدن قال إنه سيفوز بأكثر من 300 صوت بالمجمع الانتخابي (رويترز)
7/11/2020

أعلن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن أنه سيفوز في السباق الانتخابي بأغلبية واضحة، مؤكدا أنه ليس لديه إعلان نهائي بالفوز بعد.

وأوضح بايدن في خطاب متلفز فجر السبت (بتوقيت غرينتش) بأنه في الطريق للحصول على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي، معبرا عن أمله في أن يتحدث إلى الأميركيين غدا.

وأضاف أنه سيتم احتساب جميع الأصوات مهما استغرق ذلك من وقت، معلنا أنه سيفوز بأصوات بنسلفانيا ونيفادا وأريزونا. وقال "سنفوز بأصوات أريزونا التي لم تعط أصواتها للديمقراطيين منذ 4 عقود".

وفي ما بدا أنها لهجة تصالحية تسعى لتوحيد جميع الأميركيين، قال بايدن "سأعمل لمصلحة أولئك الذين صوتوا ضدي بالقدر نفسه الذي أعمل به لصالح من صوتوا لصالحي" مضيفا "قد نختلف بشأن الكثير من الأمور لكن لنضع الغضب وراءنا".

وقال أيضا "واضح أن الأميركيين يريدون التغيير وتوحيد البلاد لا التفرقة". ودعا الأميركيّين إلى "التلاقي" من أجل التغلّب على "الغضب".

وبخصوص برنامج عمله بعد فوزه رسميا بالرئاسة ومباشرته لعمله كرئيس للدولة، أعلن بايدن أن إدارته ستطبق من أول يوم خطة السيطرة على فيروس كورونا المستجد، إلى جانب التفاعل مع القضايا الهامة كالاقتصاد وتغير المناخ والعنصرية الممنهجة.

وعزز بايدن تقدمه في ولاية بنسلفانيا وجورجيا الحاسمتينن وبدأ أنصاره الاحتفال بقرب وصوله للبيت الأبيض، في حين حذره خصمه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب من إعلان الفوز.

وبعد فرز أكثر من 96% من أصوات بنسلفانيا، يحافظ المرشح الديمقراطي على التقدم بشكل كبير، ونقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) أن بايدن يتقدم على ترامب في بنسلفانيا وحدها بأكثر من 14 ألفا و500 صوت.

والفوز في بنسلفانيا وأصواتها العشرين في المجمع الانتخابي سيمنح بايدن أكثر من الأصوات المطلوبة لحسم الانتخابات، وعددها 270.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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