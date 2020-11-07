برلماني يمني يحذر من مخطط لتقسيم محافظة الحديدة

كشف عضو مجلس النواب اليمني محمد أحمد ورق عن "مخطط جديد يهدف إلى تقسيم محافظة الحديدة"، وفصل محافظة تعز عن ساحلها، لصالح ما سماها مليشيات لا تدين بالولاء للحكومة الشرعية.

وأوضح ورق في تدوينة على حساب في فيسبوك أن المخطط يهدف إلى تقسيم جزء من محافظة الحديدة، وضمها مع مدن ساحل تعز الغربي، تحت اسم "محافظة الساحل الغربي".

وأشار ورق، الذي يمثل محافظة الحديدة في مجلس النواب، إلى أن المشروع سيُبقي على ما تبقى من المحافظة بما "فيها الميناء تحت ظل الحوثيين".

وأوضح ورق أنه جرى جمع توقيعات من بعض أعضاء السلطة المحلية بمديريات الساحل الغربي لليمن لإضفاء "غطاء قانوني" لتقسيم تهامة، ولفت إلى أن محاولة تمكين محافظة الحديدة لطارق محمد صالح عفاش (نجل شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح) هدفه السيطرة على باب المندب.

وكانت مصادر في قيادة محور تعز العسكري قد كشفت العام الماضي عن وجود خطة إماراتية جديدة لتقسيم محافظة تعز وإنشاء إقليم "المخا" على سواحلها المطلة على البحر الأحمر.

دعم إماراتي

ويحظى طارق محمد صالح عفاش بدعم من دولة الإمارات منذ سنوات، فقد تحول عقب اغتيال عمه الرئيس الراحل في ديسمبر/كانون الأول 2017 إلى حليف للإمارات في عدن.

وعاد اسم طارق إلى واجهة الأحداث في اليمن مع إعلان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات عيدروس الزبيدي -في حوار له نهاية يناير/كانون الثاني 2017 لموقع "فرانس 24"- عن دعمه ما وصفها بتشكيلات مقاومة سيقودها طارق صالح ضد الحوثيين.

غير أن فصائل من المقاومة الجنوبية اليمنية عبرت عن رفضها لطارق صالح في عدن باعتباره أحد المجرمين بحق الشعب، بحسب قولها.

يشار إلى أنه منذ 2015 ينفذ تحالف تقوده الجارة السعودية عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وخلّفت الحرب المستمرة مئات آلاف القتلى والجرحى والنازحين، وجعلت أغلب سكان اليمن يعتمدون على مساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.