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بالفيديو.. ترامب يلعب الغولف بعيدا عن الاحتفالات بفوز بايدن

ترامب (السابع يمين) داخل ناديه للغولف في فرجينيا (الفرنسية)
ترامب (السابع يمين) داخل ناديه للغولف في فرجينيا (الفرنسية)
7/11/2020

نشرت وسائل الإعلام الأميركية صورا ومقاطع فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو منشغل بلعبته المفضلة الغولف في ناديه بمنطقة فرجينيا غير بعيد عن العاصمة واشنطن، حيث تجري الاحتفالات بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

وكان ترامب، الذي خسر السباق الانتخابي لفائدة منافسه جو بايدن، غادر البيت الأبيض في وقت سابق من نهار اليوم متوجها إلى ناديه للغولف في فرجينيا.

وقبل أن يغادر غرد المرشح الجمهوري بالقول "لقد فزت بهذه الانتخابات بفارق كبير"، كما نشر تغريدات أخرى تشكك في نزاهة العملية الانتخابية في ولاية بنسلفانيا.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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