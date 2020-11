بالفيديو.. ترامب يلعب الغولف بعيدا عن الاحتفالات بفوز بايدن

نشرت وسائل الإعلام الأميركية صورا ومقاطع فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو منشغل بلعبته المفضلة الغولف في ناديه بمنطقة فرجينيا غير بعيد عن العاصمة واشنطن، حيث تجري الاحتفالات بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

HAPPENING NOW: President Trump golfs as 2020 presidential election is called for Joe Biden. pic.twitter.com/hVsZqrqndT

— The Hill (@thehill) November 7, 2020