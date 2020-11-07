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الاحتفالات تعم الولايات المتحدة بفوز بايدن في الانتخابات الرئاسية

جانب من الاحتفالات بفوز بايدن في مدينة فيلادلفيا كبرى مدن ولاية بنسلفانيا(الأوروبية)
جانب من الاحتفالات بفوز بايدن في مدينة فيلادلفيا كبرى مدن ولاية بنسلفانيا(الأوروبية)
7/11/2020

عمت الاحتفالات اليوم العديد من المدن الأميركية عقب إعلان كبرى وسائل الإعلام الأميركية أن المرشح الديمقراطي جو بايدن أصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعدما تجاوز الفارق المطلوب في مواجهة غريمه المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، وهو 35 ألف صوت.

أنصار بايدن في مدينة فيلادلفيا عقب إعلان فوز بايدن بانتخابات الرئاسة عقب حسمه لولاية بنسلفانيا (الأوروبية)

قرع أنصار الرئيس المنتخب جو بايدن الأواني، وأطلقوا العنان لأبواق سياراتهم وأشعلوا الألعاب النارية في مختلف أنحاء المدن الأميركية، وذلك بعد أن اقتنص مرشحهم منصب الرئاسة في فوز صعب ودراماتيكي على الرئيس دونالد ترامب.

أميركيون يحتفلون بفوز بايدن في العاصمة واشنطن وبعضهم يحمل لافتة كتب عليها "أنت مطرود" في إشارة لترامب (الأوروبية)

وبعد دقائق من إعلان كبرى المحطات التلفزيونية فوز بايدن بعد 4 أيام حبس فيها الأميركيون أنفاسهم عقب يوم الاقتراع، تدفق الناس للاحتفال وتوافدت حشود إلى محيط البيت الأبيض وسط واشنطن، مطلقين هتافات وأبواق السيارات احتفالا بفوز بادين.

قرع الأواني للدلالة على الفرح بتمكن بايدن من هزيمة ترامب في انتخابات الرئاسة (الفرنسية)

وفي حي دوبونت سيركل القريب خرج بضع مئات في موكب باتجاه البيت الأبيض وهم يعزفون الموسيقى ويغنون ويرقصون على وقع أبواق السيارات والأجراس، وفي ضاحية بروكلين في نيويورك انطلقت أبواق السيارات، ولوح الناس بقبضات أيديهم في الهواء ابتهاجا، وهتفوا فرحا في الشوارع.

جانب من الاحتفالات في مدينة نيويورك (الفرنسية)

كما ترددت الصيحات والهتافات وانطلقت الألعاب النارية في حي إيست أتلانتا فيلدج، وهو معقل ديمقراطي في أتلانتا مع إعلان أنباء فوز بايدن بانتخابات الرئاسة.

المصدر : وكالات

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