كورونا.. حيوان المنك يرعب أوروبا والغناء ينقل الفيروس بالفلبين وأرقام قياسية بالولايات المتحدة وإيران

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن 6 دول أبلغت عن ظهور حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا ارتبطت بمزارع لحيوانات المنك.

وأوضحت المنظمة الدولية في بيان نقله موقع "يورونيوز" الإخباري أن الدول التي اكتشفت حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد هي الدانمارك والولايات المتحدة وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد.

وكانت الدانمارك قد فرضت إجراءات صارمة شمالي البلاد بعد تحذيرات من أن طفرة في الفيروس قد قفزت من حيوانات المنك إلى أشخاص وأدت إلى إصابة 12 منهم، محذرة من أن تلك الطفرة قد تهدد فاعلية أي لقاح مستقبلي، وأمرت بذبح جميع حيوانات المنك في البلاد المقدر عددها بنحو 17 مليون حيوان.

كما حظرت بريطانيا دخول جميع الأجانب غير المقيمين الوافدين من الدانمارك بعد اكتشاف طفرة مرتبطة بمزارع المنك على أشخاص.

وأشار العلماء إلى أن التحولات الفيروسية شائعة وغالبا غير مؤذية، والتحول الحالي للفيروس لا يسبب مرضا أكثر خطورة بين البشر، لكن سلطات الصحة الدانماركية أعربت عن القلق من أن السلالة الجديدة التي أطلق عليها "البؤرة 5″، لا تثبطها الأجسام المضادة بنفس الدرجة كالفيروس العادي، وهو ما تخشى السلطات أن يهدد فعالية اللقاحات التي يجري تطويرها في أنحاء العالم.

إيران.. الإصابات اليومية تتخطى 9 آلاف

تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيران عتبة 9 آلاف حالة للمرة الأولى، بحسب ما أفادت وزارة الصحة السبت، في يوم شهد الإعلان عن إجراءات جديدة سعيا للحد من انتشار الفيروس.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري عن تسجيل 9450 إصابة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية، في حصيلة قياسية جديدة تأتي بعد أيام متواصلة من تسجيل حصيلة أعلى من 8 آلاف إصابة.

وبذلك، وصل العدد الإجمالي للإصابات في إيران الى 673 ألفا و250، منذ الإعلان رسميا عن رصد المرض في البلاد في شباط/فبراير الماضي.

وعلى صعيد الوفيات، سجلت إيران، أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تأثرا بالوباء، حصيلة إجمالية تبلغ 37 ألفا و328 وفاة.

العراق يسجل 2880 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت أنه تم تسجيل 2880 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 39 حالة وفاة جراء الفيروس، فضلا عن تسجيل 2660 حالة شفاء، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور الفيروس إلى أكثر من 496 ألف إصابة.

مئات الإصابات بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 350 ألفا و229 حالة، من بينها 7738 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و758 حالة في وضع حرج.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الوفيات بلغ 5525 حالة، بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، مضيفة أنه تم تسجيل 433 حالة تعاف جديدة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 336 ألفا و966 حالة.

غناء الكاريوكي ينقل كورونا بالفلبين

حث مسؤولو الصحة اليوم السبت الفلبينيين على الامتناع عن استخدام آلات الغناء الكاريوكي خارج منازلهم لأن الغناء قد ينشر فيروس كورونا.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجير "أظهرت دراسة أنه عندما يغني الشخص، يزداد عدد الفيروسات التي يمكن أن ينقلها".

وطالب فيرجير من يريد الغناء بأن يقوم بذلك فقط مع أفراد من المنزل نفسه لتقليل فرص انتشار الفيروس، مشددة على تجنب الغناء مع الضيوف حتى الأقارب أو الأصدقاء وفي التجمعات الكبيرة.

وآلات الكاريوكي هى وسيلة ترفيه مفضلة للفلبينيين، وغالبا ما تستخدم في الحفلات، وحانات الكاريوكي التي تم إغلاقها كجزء من إجراءات الإغلاق منذ مارس/آذار.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية إن إجمالي عدد الإصابات بالفلبين بلغ 393 ألف إصابة، مع الإبلاغ عن 2157 حالة جديدة اليوم السبت، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 7485 حالة.

إصابة رئيس وزراء البوسنة

قال مجلس الوزراء في البوسنة في بيان اليوم السبت إن الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء زوران تيجلتيجا بفيروس كورونا، وإنه عزل نفسه في المنزل.

وأضاف البيان أن الحالة الصحية لتيجلتيجا مستقرة وظهرت عليه أعراض خفيفة للإصابة بالفيروس.

وسجلت البوسنة أمس الجمعة عددا قياسيا للوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 49، وفاة فضلا عن 28 ألف إصابة نشطة.

إصابة كبير موظفي البيت الأبيض

أفادت "سي إن إن" (CNN) بأن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز مصاب بفيروس كورونا المستجدّ، في حين بادر عدد من الدول الأوروبية بإعادة فرض الحجر للتحكم في الفيروس.

وأشارت الشبكة إلى أن ميدوز (61 عاما) أبلغ أوساطه بعد الانتخابات الرئاسية بأنه أصيب بكوفيد-19، من دون أن يُعرف بالتحديد متى جاءت نتيجة فحصه إيجابية.

وبحسب واشنطن بوست فإن ميدوز كان بين حشد في قاعة بالبيت الأبيض حين كان دونالد ترامب يتوجه بكلمة لحوالي 150 من مساعديه ومناصريه الأربعاء.

وقد أصيب مسؤولون كبار في إدارة ترامب بكوفيد-19 الأسابيع الماضية بينهم الرئيس وزوجته ميلانيا.

جاء ذلك في وقت سجلت الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الأخير، ارتفاعًا كبيرًا في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد والوفيات الناجمة عنه، لتكون هي الأعلى منذ تفشي الفيروس بالبلاد.

وفي حين سجلت أعلى نسبة يومية تقدر بـ 50 ألف إصابة منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغت هذه الإصابات أكثر من 90 ألف حالة صباح يوم التصويت بالانتخابات الرئاسية، الثلاثاء الماضي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وبحسب معطيات صادرة عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة، بلغ متوسط الإصابات بالفيروس في عموم البلاد خلال الأيام السبعة الماضية 28.4 إصابة بين كل 100 ألف شخص، وجاءت داكوتا الشمالية على رأس الولايات من حيث سرعة الإصابة بنسبة بلغت 171 بين كل 100 ألف.

وحتى فجر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 49 مليونا و655 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و248 ألفا، وتعافى ما يزيد على 35 مليونا و251 ألفا، وفق موقع ورلد ميتر.

حجر بأوروبا

وستعيد اليونان، التي تواجه خطر خروج المستشفيات عن طاقتها الاستيعابية، فرض حجر اعتبارا من السبت ولمدة 3 أسابيع. وبلغت الوفيات في البلاد 702، لكنها تخشى من ارتفاع حاد في عدد المرضى بالعناية المركزة في ظل نظام مستشفيات غير كاف.

ودخل فرض حظر التجول جميع أنحاء إيطاليا الجمعة ليلا، وحتى 3 ديسمبر/كانون الأول. وفرض على المدارس الانتقال إلى التعليم عن بعد، وسيتم إغلاق المتاحف ومراكز التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقد تم الإعلان عن "مناطق حمراء" جديدة، هي لومبارديا وبييمونتي وفالي دا أوستا وكالابريا، وعاد 16 مليون إيطالي إلى العزل.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 23 ألفا و399 إصابة، ليصل العدد الإجمالي إلى 642 ألفا و488.

وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات زاد بواقع 130 إلى 11 ألفا و226.

وفي الدانمارك، وبعد رصد "طفرة" إشكالية لمرض كوفيد-19 لدى حيوان المنك يمكن أن تهدد فعالية اللقاح المستقبلي، فرضت السلطات طوقًا صحيًا على أكثر من 280 ألف نسمة شمال غرب البلاد.

وشددت فرنسا القيود السارية منذ فرض الإغلاق قبل أسبوع، حيث عززت البروتوكول الصحي في المدارس الثانوية، وحظرت بيع الطعام بعد الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي. وتم تسجيل أكثر من 58 ألف إصابة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، وهو عدد قياسي، بحسب معهد الصحة العامة.

وأطلقت الحكومة البريطانية الجمعة برنامج فحص ضخما وسريعا في مدينة ليفربول الواقعة شمال إنجلترا التي تضررت بشدة من الموجة الثانية. وسيتم اقتراح الخضوع للفحص على سكان ليفربول البالغ عددهم 500 ألف نسمة، سواء ظهرت عليهم الأعراض أم لا، من أجل "كسر سلسلة انتقال" الفيروس.

روسيا.. إصابات كورونا تقترب من مليونين

وسجلت روسيا 20 ألفا و396 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، بينها 5829 إصابة في العاصمة موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى مليون و753 ألفا و836.

كما سجلت السلطات 364 وفاة لأسباب متعلقة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 30 ألفا و251.

عزل مسؤول صحي بإيطاليا

أقالت السلطات الإيطالية اليوم السبت مفوض الصحة سافيريو كوتيتشيلي المسؤول عن التعامل مع أزمة فيروس كورونا في إحدى أسوأ المناطق تضررا بإيطاليا، بعدما كشف حوار تلفزيوني عدم كفاءته.

وصرح كوتيتشيلي وهو مفوض الصحة في كالابريا بجنوب إيطاليا، لتلفزيون "راي" (Rai) الحكومي أمس الجمعة إنه لا يعلم عدد أماكن الرعاية المركزة المتاحة في المنطقة.

وأقر أيضا بأن كالابريا ليس لديها خطة طوارئ خاصة بفيروس كورونا، وقال خلال الحوار إنها مسؤوليته وضع مسودة لخطة الطوارئ.

يشار إلى أن كالابريا بين 4 مناطق في إيطاليا -إلى جانب لومبارديا وبييمونتي وفالي داوستا- صدر أمر بإغلاقها أمس الجمعة جراء تفشي فيروس كورونا بها بصورة حادة.