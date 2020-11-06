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نواب بريطانيون يرحبون بإعلان قطر إجراء أول انتخابات تشريعية

أمير قطر خلال إلقائه الخطاب في مجلس الشورى (الجزيرة)
أمير قطر خلال إلقائه الخطاب في مجلس الشورى (الجزيرة)
6/11/2020

رحب برلمانيون بريطانيون بإعلان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إجراء أول انتخابات تشريعية في البلاد العام المقبل، وكانت الحكومة الألمانية قد رحبت بالخطوة القطرية، كما ثمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا القرار.

ووقع 7 أعضاء من البرلمان البريطاني مذكرة قالوا فيها إن قرار أمير قطر "خطوة مهمة ستتيح للمواطنين القطريين لأول مرة انتخاب أعضاء مجلس الشورى".

وأضاف النواب الموقعون على العريضة أنهم يأملون أن تُجرى المزيد من الإصلاحات الديمقراطية في قطر كنتيجة للقرار المتعلق بمجلس الشورى.

والنواب الموقعون على المذكرة ينتمون إلى حزب المحافظين الحاكم (1) وحزب العمال المعارض (1)، فضلا عن حزب الديمقراطيين الليبراليين (3) وحزب الديمقراطيين الوحدويين (1)، وأيضا عضو مستقل في البرلمان البريطاني.

ألمانيا وغوتيريش
وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية إن إعلان أمير قطر "خطوة مهمة من أجل المزيد من المشاركة السياسية للمواطنين القطريين".

بدوره، قال المتحدث باسم الأمين العام الأممي في مؤتمر صحفي "يمكنني أن أقول لكم إن الأمين العام يشعر بالتشجيع من الإعلان المهم الذي أصدره أمير قطر بأن الدولة ستجري انتخابات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

وكان أمير قطر الشيخ أعلن الثلاثاء الماضي إجراء أول انتخابات بالبلاد على الإطلاق لمجلس الشورى في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بحيث ينتخب 30 عضوا بمجلس الشورى الذي يضم 45 عضوا، في حين سيعين الأمير الأعضاء الـ15 المتبقين.

وكان الشيخ تميم يعين كل أعضاء مجلس الشورى وفقا للإجراء المعمول به حتى الآن، وستكون هذه الانتخابات أول تصويت تشهده البلاد على المستوى الوطني، وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019 أصدر الشيخ تميم قرارا أميريا بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى بهدف تحويله من مجلس معين إلى منتخب.

وهذا المجلس هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية ليقدم توصيات بشأنها.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

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