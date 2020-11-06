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لبنان.. عقوبات أميركية مرتقبة ضد جبران باسيل

زعيم حزب التيار الوطني الحر اللبناني جبران باسيل (رويترز)
زعيم حزب التيار الوطني الحر اللبناني جبران باسيل (رويترز)
6/11/2020

كشفت صحيفة أميركية أنه من المرتقب أن تعلن الإدارة الأميركية اليوم الجمعة عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن الخطوة تهدف إلى تقويض ما وصفته بسيطرة حزب الله على السلطة في لبنان.

وأكدت الصحيفة أن وزارتي الخزانة والخارجية وافقتا على الإجراءات التي تستهدف باسيل صهر رئيس الجمهورية ميشال عون.

وبحسب المصدر فإن تغييراً ممكناً "قد يطرأ اللحظة الأخيرة على القرار الذي وافق عليه مبدئياً كل من وزير الخارجية مايك بومبيو ووزارة الخزانة، ومن المتوقع أن يتم الإفصاح عنه قبل ظهر يوم الجمعة".

يذكر أن باسيل هو زعيم حزب التيار الوطني الحر الذي أسسه عون، والمتحالف مع حزب الله.

ومن جانب آخر، قالت رويترز إن وزارة الخزانة الأميركية لم ترد على طلبها للتعليق (بدعوى أنه) خارج ساعات العمل العادية.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله -الذي يتمتع بوجود سياسي قوي في لبنان- منظمة إرهابية. وفرضت عقوبات على عدد من أعضاء هذا الحزب.

المصدر : رويترز + وول ستريت جورنال

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