ردت الصاع لترامب.. الناشطة البيئية ثونبرغ تنصح الرئيس الأميركي مستخدمة تغريدته

بعد مرور أقل من عام، ردت الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ الصاع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد ردت ثونبرغ على تغريدة لترامب نشرها وقال فيها "أوقفوا عد الأصوات" باستعمال تغريدة للرئيس سخر فيها من هذه الناشطة السويدية.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020

وغردت ثونبرغ ، التي اختارتها مجلة "تايم" الأميركية شخصية عام 2019، موجهة كلامها لترامب "أمر سخيف جدا، يجب عليه أن يعمل على حل مشكلة إدارة الغضب لديه، ثم ينتقل إلى مشاهده فيلم قديم جميل مع صديق! استرخ يا ترامب، استرخ!"

وهي الكلمات نفسها التي استعملها ترامب في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 للسخرية من اختيار الناشطة البيئية (17 عاما) شخصية العام الماضي، مع تغيير الأسماء.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

وقد حصدت تغريدة ثونبرغ تفاعلا كبيرا، إذ نالت بعد 18 ساعة من نشرها أكثر من 1.5 مليون إعجاب، وأكثر من 392 ألف إعادة نشر لتغريدتها، كما تفاعل بالتعليق أكثر من 36 ألف حساب.

وجاءت تغريدة الناشطة ردا على تغريدة الرئيس الأميركي ترامب الغاضبة من استمرار فرز الأصوات في ولايات متأرجحة، والتي بدأت تظهر تقدم منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن واقترابه من الفوز بالانتخابات ككل.

هذه الفتاة أعجوبة، بدأت بمنطقتها والأن صوتها وندواتها عن تغير الطقس وصل كل العالم! — هاشمية (@LibresMinds) November 6, 2020

وكانت ثونبرغ دعت الناخبين الأميركيين في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى التصويت ضد ترامب، إذ خاطبتهم في تغريدة "نظموا أنفسكم وادفعوا الجميع إلى التصويت لبايدن".

يشار إلى أن ترامب ينكر وجود مشكلة اسمها التغير المناخي، وقد سبق أن غاب عن قمة نظمتها الأمم المتحدة قبل شهرين في نيويورك تعنى بموضوع التغير المناخي. وقبل عام انسحبت الولايات المتحدة رسميا من اتفاقية باريس للمناخ.