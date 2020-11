ردت الصاع لترامب.. الناشطة البيئية ثونبرغ تنصح الرئيس الأميركي مستخدمة تغريدته

بعد مرور أقل من عام، ردت الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ الصاع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد ردت ثونبرغ على تغريدة لترامب نشرها وقال فيها "أوقفوا عد الأصوات" باستعمال تغريدة للرئيس سخر فيها من هذه الناشطة السويدية.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020