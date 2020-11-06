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خبراء: دعاوى حملة ترامب القضائية هدفها تخفيف حدة ألم الخروج من البيت الأبيض

محامو ترامب في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا (رويترز)
محامو ترامب في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا (رويترز)
6/11/2020

استدعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب محاميه لإنقاذ مركبه المهدد بالغرق، لكن خبراء قانونيين قالوا إن سلسلة الدعاوى القضائية ليس أمامها فرصة تذكر لتغيير نتيجة الانتخابات، وإن كانت قد تلقي بظلال من الشك على العملية.

وفي الوقت الذي تتقلص فيه فرص فوز ترامب، كثفت حملته الطعون القانونية اليوم الخميس وقالت إنها تخطط لرفع أحدث قضاياها في نيفادا.

ورفعت الحملة يوم الأربعاء، دعاوى في ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا، وطلبت الانضمام إلى قضية تنظرها المحكمة العليا الأميركية.

ويرى الخبراء أن التقاضي سيطيل أمد فرز الأصوات ويؤجل الإعلان في وسائل الإعلام الرئيسية عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ويسكونسن ماديسون روبرت يابلون إن "المناورة القانونية الحالية هي في الأساس وسيلة تستخدمها حملة ترامب في محاولة لإطالة أمد اللعبة على أمل ضعيف للغاية في أن تظهر مخالفات خطيرة، مضيفا أنه حتى هذه اللحظة، ليس هناك أي مؤشر على وجود مخالفات منهجية في فرز الأصوات.

وقال الخبراء إن الدعاوى القضائية ومزاعم التزوير ربما يكون الهدف منها تخفيف حدة ألم الخروج من البيت الأبيض عبر التشكيك في نزاهة العملية.

دعاوى بلا فائدة

وفي بيان يوم الأربعاء، قال بيل ستيبين مدير حملة ترامب إن الدعاوى القضائية تهدف إلى ضمان احتساب الأصوات الصحيحة بحكم القانون.

وقال بوب باور، أحد أعضاء الفريق القانوني لبايدن إنه لا فائدة من الدعاوى القضائية. إنها تهدف إلى منح حملة ترامب فرصة للمطالبة بوقف فرز الأصوات، "وفرز الأصوات لن يتوقف".

خلاصة القول، حسبما يؤكد الخبراء، أنه لكي يترتب أثر على الدعاوى القضائية، يتعين أن يكون السباق معلقا على نتيجة ولاية أو ولايتين بفارق بضعة آلاف من الأصوات.

وخسرت حملة ترامب اليوم الخميس الدعوى القضائية في ميشيغان، لكن محكمة في بنسلفانيا أمرت بتمكين مراقبي حملة ترامب من حضور عملية فرز الأصوات في فيلادلفيا.

وفي جورجيا، طلبت حملة ترامب من القاضي إصدار أمر لمقاطعة تشاتام بفصل بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرة لضمان عدم احتسابها، لكن المحكمة رفضت الخميس قبول الدعوى.

وقالت الأستاذة في كلية لويولا للحقوق في لوس أنجلوس جيسيكا ليفينسون إنه لا توجد إستراتيجية ثابتة، مضيفة أن الحملة تحاول تعكير الموقف بإلقاء المزاعم جزافا.

بطاقات محدودة

وقال المتخصص في قانون الانتخابات في كلية موريتز للقانون إدوارد فولي إن القضايا قد تكون لها جدارتها، لكنها لا تؤثر سوى على عدد محدود من بطاقات الاقتراع وعلى المسائل الإجرائية.

ولا تزال حملة ترامب تطعن في بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرة عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، والتي تقدرها وسائل الإعلام حتى الآن بالمئات، وهي أرقام أصغر من أن يكون لها تأثير ملموس، وعلاوة على ذلك، يبدو أن بإمكان بايدن الفوز بسباق الرئاسة حتى لو خسر الولاية.

ويختم الأستاذ في معهد الدفاع والحماية الدستورية بجامعة جورج تاون، جوشوا جيلتزر، بقوله إن هذا التقاضي أشبه ما يكون بمحاولة لإتاحة الفرصة لترامب ليواصل جهوده الخطابية من أجل نزع الشرعية عن انتخابات خسرها.

المصدر : رويترز

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