ملك السعودية يأمر بإرسال مساعدات إلى تركيا في أعقاب زلزال إزمير

أمر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى تركيا لصالح المتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير قبل أسبوع.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الجمعة فقد وجه الملك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإرسال "المساعدات الطبية والإنسانية والإيوائية العاجلة للمتضررين من الأشقاء في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجه".

وأضافت الوكالة أن الأمر جاء انطلاقا من حرص الملك على "الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات".

يذكر أن هذا الزلزال وقع في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قبالة ساحل منطقة سفري حصار بولاية إزمير غربي تركيا بقوة 6.6 درجات، وأدى لمقتل 114 شخصا وجرح المئات وتدمير كثير من المباني السكنية جزئيا أو كليا.