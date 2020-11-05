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الولايات الحاسمة بانتخابات أميركا.. تعرف على نتائج الفرز فيها حتى الآن

5/11/2020

ما تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية النهائية معلقة بانتظار إعلان نتائج الفرز في عدد قليل من الولايات الرئيسية، يجري فيها حاليا عد الأصوات، بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع قبل استكماله.

وتمنح كل ولاية عددا محددا من كبار الناخبين، وبحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن، حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على 264 ناخبا فيما حصل منافسه الجمهوري دونالد ترامب على 214.

ويفترض أن يحصل المرشح على 270 صوتا للفوز بالسباق نحو البيت الأبيض.

ولم يحدد حتى الآن لمن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، لكن لم يحقق أي ديمقراطي فوزا منذ عقود في هذه الولاية.

وبذلك تبقى 4 ولايات حاسمة في تحديد اسم الفائز؛ هي:

جورجيا (16 من كبار الناخبين) تم فرز 94% من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في الجنوب الشرقي، وتصوت عادة للجمهوريين.

ويتصدر ترامب النتائج فيها منذ مساء الثلاثاء؛ لكنه تراجع الأربعاء، وتوقعت وسائل إعلام أميركية أن يكون الفارق ضئيلا جدا.

وحتى الآن، تفيد النتائج أن الرئيس المنتهية ولايته حصل على 50% من الأصوات مقابل 48.8% لمنافسه بايدن.

وتؤكد السلطات المحلية أنها تستطيع استكمال فرز الأصوات ليلا.

نيفادا (6 ناخبين كبار) تم فرز 86% من الأصوات في هذه الولاية الصحراوية الواقعة في غرب البلاد، والتي اختارت الديمقراطية هيلاري كلينتون في 2016.
يتصدر بايدن النتائج فيها بحصوله على 49.3% من الأصوات حتى الآن مقابل 48.7% لترامب.

وقالت السلطات المحلية في البداية، صباح الأربعاء، إنها لن تعلن عن نتائج جديدة قبل الخميس؛ لكنها أكدت على تويتر بعد ذلك أنها ستعلن أرقاما جديدة مساء الأربعاء "بسبب اهتمام كبير بالتصويت في ولاية نيفادا".

ويمكن أن تسمح النتيجة النهائية في الولاية لبايدن بدخول البيت الأبيض؛ لكنها لن تعرف قبل صباح الخميس.

بنسلفانيا (20 من الناخبين الكبار) تم تعداد 86% من الأصوات في هذه الولاية الصناعية الواقعة في منطقة "حزام الصدأ"( شمال شرق البلاد)، حيث قام كل من المرشحين بحملة نشطة.

وكان ترامب يتمتع بفارق مريح نسبيا مساء الأربعاء (51.4% مقابل 47.3% لبايدن)، لكن ذكرت وسائل إعلام أميركية أن عدد الأصوات البريدية يفترض أن يسمح بتعزيز كبير موقع المرشح الديمقراطي المولود في بنسلفانيا.

وتأمل السلطات المحلية في أن تتمكن من استكمال فرز الأصوات بحلول الجمعة.

كارولينا الشمالية (15 من كبار الناخبين) تم فرز 95% من الأصوات في هذه الولاية الواقعة شرق البلاد، والمعروفة بميولاتها الجمهورية.
حاليا يتقدم ترامب (50.1%) على جو بايدن (48.6%)؛ لكن الأصوات البريدية المرسلة في يوم الانتخابات، تقبل حتى الـ12 من الشهر نفسه.

المصدر : الفرنسية

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