جولة الجزيرة نت في مراكز اقتراع قبيل الإغلاق.. الانقسام بين بايدن وترامب سيد الموقف

على مدى ساعات التصويت في الانتخابات الأميركية، تجولت الجزيرة نت في 3 مقرات انتخابية؛ أحدها بمقاطعة مونتجومري بولاية ميريلاند، والثاني في قلب العاصمة واشنطن، أما المقر الثالث فكان في مقاطعة أرلينغتون (شمال ولاية فرجينيا).

وتصوت الولايتان والعاصمة لصالح الحزب والمرشحين الديمقراطيين عادة، وهو ما يفسر غياب منطقة واشنطن الكبرى عن خريطة الفعاليات الانتخابية الواسعة، حيث تجاهلها المرشحان الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن، وذلك لتأكدهما من نتائج التصويت فيها.

البداية كانت بزيارة مركز الاقتراع بمدرسة ميرش الابتدائية في شمال غرب العاصمة، حيث غابت الطوابير عن مركز الاقتراع، في حين تواجد عدد أكبر من العاملين بالمركز مقارنة بعدد الناخبين الذين لم يتخطوا 3 أشخاص.

من داخل أحد مقرات الانتخاب بولاية فرجينيا أقبال ضعيف حتى الساعة 11 بتوقيت واشنطن (الجزيرة)



ترامب أهان أميركا

تحدثت الجزيرة نت مع مارك كولينز، وهو مُشرع محلي سابق بواشنطن كان يدلي بصوته، ويعمل حاليا في إحدى شركات التصاميم الهندسية، وعبّر عن عدم قدرته كشخص وعدم قدرة أميركا كدولة "على وجود رئيس مثل ترامب لـ4 سنوات إضافية".

وأضاف كولينز "لقد استطاع ترامب أن يهين مكانة أميركا حول العالم، إنه لا يمكن أن يكون مثلا أعلى للأطفال والشباب الأميركي. ترامب لا يملك أخلاقا نبيلة".

وأشار كولينز إلى أن ترامب "أشعل التوترات العرقية بدلا من أن يوحد الأميركيين بعد حادثة قتل جورج فلويد".

مقهى ستاربكس المجاور للبيت الأبيض يحتمي بألواح الخشب خوفا من أعمال عنف يتوقعها البعض (الجزيرة)



محيط البيت الأبيض

وعلى غير العادة، وضعت العديد من الأسوار والحواجز الحديدية لتفصل مئات المعتصمين في شارع "إتش" المقابل لحديقة "لافايت" وأسوار البيت الأبيض.

كما انتشرت قوات الشرطة بكثافة في محيط البيت الأبيض، وأغلقت محلات كثيرة أبوابها تحسبا لأي أعمال فوضى أو شغب وسلب ونهب، وبدا لافتا مشهد ألواح الخشب التي تغطي واجهات الكثير من المحلات، التي لا زال بعضها مفتوحا لخدمة الزبائن، تحسبا من وقوع أعمال شغب.

الجزيرة نت تجولت بين المعتصمين أمام البيت الأبيض، وتحدثت اليهم، حيث بدا أن معظمهم صوتوا للمرشح الديمقراطي جو بايدن.

متظاهر أميركي يحمل علم فلسطين خارج حواجز البيت الأبيض (الجزيرة)



علم فلسطين

ومن بين المتواجدين في محيط البيت الأبيض كان لافتا مشهد فيل ستانتون، الذي كان يرتدي قميصا عليه صورة علم فلسطين، كما رفع علما فلسطينيا كبير الحجم.

وأشار ستانتون إلى أنه "يرفض برامج المرشحين: الديمقراطي والجمهوري، لذا أبطلت بطاقتي الانتخابية، لا أريد إلا أن ألقي الضوء على استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، التي زادت مع سياسات ترامب المؤيدة لإسرائيل".

كما تحدثت كل من نايلا لارسون ونتاشا ويلبلوك للجزيرة نت خارج البيت الأبيض، وأشارتا إلى أنهما صوتتا في ولاية ميريلاند المجاورة لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقالت لارسون إن "ترامب يريد سحب الحقوق التي حصلت عليها النساء خلال العقود الأخيرة عبر اختياراته لقضاة المحكمة العليا، هذه هي القضية الأهم لي كامرأة، لا أريد لأحد غيري أن يتحكم فيما أفعله، سواء اخترت الإجهاض أو دعمت زواج المثليين".

أيمي فونانو صوتت لبايدن حماية لحقوق النساء، كما قالت (الجزيرة)



نساء ضد ترامب

واتفقت ويلبلوك معها، وأكدت أن تصويتها انصب أساسا ضد سلوك ترامب المعادي للأقليات، خاصة السود، وذلك كونها سيدة سوداء.

وتابعت "يدعي ترامب أنه قدم الكثير للسود الأفارقة، وأنه وفّر لهم الوظائف، ودعم تمويل جامعات السود التقليدية، إلا أنني أرى في ذلك رغبة منه في بقاء السود في "جيتو" (تجمع) خاص بهم، ولا يمنحهم فرصة كاملة للنجاح والمنافسة".

نايلا لارسون (يسار) ونتاشا ويلبلوك صوتتا للمرشح الديمقراطي جو بايدن (الجزيرة)



يستحق ولاية ثانية

واختلف الأمر في ولاية فرجينيا، تلك الولاية التي كانت جمهورية لفترات طويلة من تاريخها قبل الانقلاب وتحولها للديمقراطيين خلال العقد الأخير بسبب التغيرات السكانية في شمال الولاية.

وعبرت نيللى ستافورد -العاملة بمكتبة عامة في المقاطعة- عن دعمها لترامب، وقالت إن "من حق ترامب أن يحصل على 4 سنوات إضافية، لقد حاربه الديمقراطيون والإعلام ونجوم الغناء والرياضة ممن لم يرق لهم وصول رجل غير سياسي للبيت الأبيض".

وأشارت ستافورد إلى أنها ناخبة مستقلة لا تنتمي لأي الحزبين، وأنها "صوتت مرتين لباراك أوباما الديمقراطي، حيث مثّل التغيير الذي أريده في الحياة السياسية المملة التي يسيطر فيها الحزبان على حياتنا السياسية، وقبل 4 سنوات مثّل ترامب التغير، ولذلك أريد أن أمنحه الفرصة كاملة ليبقى 8 سنوات في الحكم".

وترفض ستافورد الانتقادات الموجهة لترامب ووقوفه وراء الانقسام والاستقطاب داخل الولايات المتحدة، وتقول "لا يمكن أن نلقي باللوم على ترامب لمشكلات تعاني منها أميركا خلال تاريخها، نعم هناك عنصرية ممنهجة ضد السود، لكن هذا تواجد كذلك في عهد أوباما، وترامب ليس مسؤولا عن ذاك على الإطلاق".

انتشار صور بايدن وهاريس حول أسوار وحواجز البيت الأبيض (الجزيرة)



ترامب والاقتصاد

وخارج مركز الاقتراع بكنيسة لوثرية في مقاطعة أرلنغتون، أشارت سيدة -رفضت أن يُذكر اسمها- إلى أن "ترامب حافظ على وعوده الانتخابية، وهو مؤهل أكثر من بايدن لانتشال أميركا من أزمتها الاقتصادية التي تسببت فيها أزمة انتشار فيروس كورونا".

وأضافت "أنا وغيرى من الناخبين لا نركز إلا على القضايا الاقتصادية، وأتصور أن بايدن لا يملك الكفاءة ولا الخبرة في الاقتصاد ليساعد ملايين الأميركيين كما فعل ترامب".

وختمت بالقول "عرقل الديمقراطيون حزمة الإعانات الاقتصادية الثانية التي رغب ترامب في تقديمها للفقراء والمحتاجين بسبب موسم الانتخابات، لقد اهتموا أكثر بالفوز على حساب تجاهل احتياج الملايين للدعم الحكومي المادي المهم لهم، لهذا فصوتي ذهب للرئيس ترامب".

ووسط المشهد -الذي بدا منقسما في الشارع كما هو في استطلاعات الرأي- تبدو الصورة ضبابية أكثر من أي انتخابات رئاسية أخرى في تاريخ الولايات المتحدة، في حين يأمل كثير من الأميركيين ألا يحتاج انجلاء الصورة وقتا طويلا.