انتخابات أميركا.. مشاهد لافتة في يوم اقتراع استثنائي

تداولت مواقع التواصل ووكالات الأنباء بعض المشاهد والأخبار المثيرة للانتباه خلال مجريات الاقتراع في مختلف الولايات المتحدة الأميركية، وفيما يلي بعض المشاهد:

ناخبة عمرها 101 سنة والدراجة النارية

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لمسنة أميركية عمرها 101 عام، وهي متوجهة إلى مركز الاقتراع على دراجة نارية، للإدلاء بصوتها في ولاية بنسلفانيا.

وقالت ماري جين جاكوبي، التي تصوت في الانتخابات منذ عام 1940، في مقطع فيديو عقب الانتهاء من عملية التصويت؛ إنها قامت بالإدلاء بصوتها، ودعت الناس للنزول مثلها، والتصويت للرئيس دونالد ترامب.

Jane is 101 years old and has been voting since 1940.

Today she arrived to in person vote on a Motorcycle!

"BE LIKE JANE" GO VOTE !@harleydavidson

And A Great Neighbor & Patriot Bill Gave Her A Ride .Polls In Pennsylvania Are Open Till 8pm @realDonaldTrump @VP pic.twitter.com/VgU7MDOx43 — Alon 2T (@Alon2T) November 3, 2020

وكانت جين دعمت ترامب قبل أيام، إذ ظهرت في مقطع فيديو وهي ترتدي قبعة عليها شعار حملته، وقالت له إنها تحبه "لأنه يقوم بعمل جيد، ويعمل بالفعل على إعادة أميركا عظيمة مرة أخرى".

عمدة نيويورك يوزع "دونتس"

بث حساب "ناو ذيس" (NowThis) الإخباري الأميركي مقطع فيديو لعمدة مدينة نيويورك بيل دي بلازيو وهو يدخل أحد مراكز الاقتراع في المدينة من أجل توزيع حلوى "دونتس" على العاملين فيه.

ويظهر الفيديو العمدة دي بلازيو –من الحزب الديمقراطي- وهو يفتح علبة الحلوى، ويدعو العاملين في المركز لتناولها، ثم تبادل الأحاديث مع بعضهم.

NYC Mayor Bill de Blasio spent #ElectionDay delivering doughnuts to poll workers in his city pic.twitter.com/Ff3uTYY5uj — NowThis (@nowthisnews) November 4, 2020

وكان عمدة نيويورك أدلى بصوته بشكل مبكر قبل يوم الاقتراع، وسبق أن صرح بأنه في حال فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات، فإن مدينة نيويورك ستحصل على حزمة تحفيز من الحكومة الفدرالية بحلول فبراير/شباط المقبل، والتي ستساعد سلطات المدينة على محاربة تنامي جرائم القتل والسرقة وحوادث إطلاق النار.

مغني الراب يصوت لنفسه

صوّت مغني الراب كانييه وست لنفسه رئيسا قادما للولايات المتحدة، بعد حملة اتسمت بتصريحات غريبة وتكهنات بأنه قد يقتنص أصوات بعض الأميركيين من أصول أفريقية من المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال المغني ومصمم الأزياء على تويتر "أدلي بصوتي لأول مرة في حياتي لانتخاب رئيس للولايات المتحدة، وهو صوت أعطيه لشخص أثق فيه تماما… أعطيه لنفسي". ونشر وست (43 سنة) لاحقا مقطع فيديو يظهر فيه وهو يشارك بصوته في كودي بولاية وايومينغ، ويكتب اسمه في بطاقة الاقتراع.

KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ pic.twitter.com/OgFDGOCAOp — ye (@kanyewest) November 3, 2020

ولم تُبد زوجته، كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع، ما يشير لتأييدها مسعاه، فهي لم تدل بأي تصريحات عامة تدعم فيها زوجها، وأعادت أمس الثلاثاء نشر رسالة على حسابها في تويتر من كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس عن الخطوط الهاتفية المخصصة لخدمة الناخبين.

هفوتان جديدتان لبايدن

ارتكب المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم هفوتين محرجتين؛ إذ أخطأ في التعريف بإحدى حفيداته، وقدم لحشد من مناصريه ابنه بو، علما أن الأخير توفي عام 2015. وجاءت تصريحات بايدن في فيلادلفيا، كبرى مدن ولاية بنسلفانيا، وكان يحمل مكبرا للصوت.

.@JoeBiden arrives to his Scranton childhood home, introducing granddaughters Finnegan & Natalie to Anne Kearns who now lives there. Biden asked to show them the kitchen, the literal scene of many Biden stories recounting lessons learned from his family around the kitchen table pic.twitter.com/EmUqxUrknp — Marianna Sotomayor (@MariannaNBCNews) November 3, 2020

وقال بايدن "أقدم إليكم ابني بو بايدن، الذي أسهم كثير منكم في انتخابه "سيناتورا" عن ديلاوير، أقدم إليكم حفيدتي ناتالي"، محتضنا حفيدته الأخرى فينيغان. وعندما أدرك هفوته، حاول تصحيح ما بدر منه قائلا "آه لا مهلا، ليست (الحفيدة) المقصودة"، ليعود ويحتضن شقيقتها ناتالي.

وناتالي هي ابنة بو بايدن، نجل المرشح الديمقراطي الذي توفي قبل 5 سنوات. وكانت علاقة جو بايدن بابنه بو متينة، وهو غالبا ما تحدث عنه وأثنى عليه في خطاباته الانتخابية.